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A proporção exata entre leite e ovos para a estrutura ideal do suflê

Receitas

A textura ideal desta receita reside no equilíbrio entre a elasticidade da massa e a leveza do suflê, resultando em uma estrutura alta que derrete na boca. O segredo não está na técnica complexa, mas na precisão da proporção entre leite e ovos, que define se a massa terá porosidade ou se irá solar.

Приготовление блюда на кухне
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Приготовление блюда на кухне

Ingredientes e Proporções

  • 5 ovos
  • Leite integral (3,2%): volume equivalente ao dos ovos
  • 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
  • 50g de manteiga sem sal
  • 1 colher (sopa) de açúcar (ou açúcar baunilha)
  • ½ colher (chá) de sal

Para garantir a estabilidade da massa, utilizo a proporção de um para um. Quebro os ovos em um copo medidor, furo as gemas e marco o nível exato do líquido. Adiciono, então, a mesma quantidade de leite. Se houver excesso de leite, a consistência ficará fluida demais; se faltar, o resultado será seco.

Tiro os ovos e o leite da geladeira com 30 minutos de antecedência. Ingredientes gelados dificultam a emulsão, e a temperatura ambiente é fundamental para que os ovos sustentem a expansão da massa no forno.

Preparação e Ponto da Massa

Começo misturando 100ml do leite com a farinha de trigo até dissolver completamente todos os grumos. Integro essa base aos ovos, ao restante do leite, ao sal e ao açúcar. Misturo tudo com um garfo, sem bater. Evito a formação de espuma, pois bolhas de ar excessivas fazem a massa subir bruscamente e murchar com a mesma rapidez. Para eliminar qualquer irregularidade, passo a mistura por uma peneira.

Derreto a manteiga e uso metade dela para untar uma forma de bordas altas e diâmetro pequeno, o que força a massa a crescer verticalmente. Levo ao forno preaquecido a 180 °C por 25 a 35 minutos. A temperatura é o ponto crítico: a 200 °C a crosta doura precocemente e deixa o centro cru; a 160 °C a massa não ganha altura.

Finalização e Estabilização

Mantenho a porta do forno fechada rigorosamente nos primeiros 20 minutos para evitar que o choque térmico colapse o suflê. Testo o ponto inserindo um palito de madeira no centro.

Ao retirar a forma, pincelo a superfície com a manteiga restante para conferir brilho e aroma. Deixo descansar por 5 a 7 minutos antes de cortar; esse intervalo permite que a estrutura interna se estabilize, garantindo fatias limpas e uniformes.

Para quem busca uma textura mais aveludada, coloco a forma dentro de uma assadeira com água quente, criando um banho-maria, ou utilizo a função de convecção com vapor do forno.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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