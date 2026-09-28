Como fazer compoto de abóbora butternut com cítricos e especiarias

A abóbora tem um sabor discreto, que tende a sumir em preparos líquidos. Para dar corpo e presença, uso a acidez dos cítricos e o calor das especiarias. O resultado é um compoto denso e aromático, que funciona como um tônico para os dias frios.
Para garantir a textura aveludada e a doçura natural, escolho a abóbora butternut (muscat). Ela sustenta melhor a estrutura do cubo após o cozimento e concentra mais sabor que as variedades comuns.
Para a preparação, utilizo:
Começo pela esterilização: lavo o pote de vidro e o submeto ao calor do forno ou vapor. As tampas passam por fervura prévia para eliminar microrganismos.
Corto a polpa da abóbora em cubos uniformes de 2 cm. Levo os cubos ao fogo com o açúcar, os cravos, a canela e as raspas de limão, cobrindo com a água. Mantenho um cozimento lento, em fogo baixo, por 15 minutos.
Adiciono o suco de limão nos dois minutos finais de fervura. O ácido do limão atua não apenas no sabor, mas ajuda a estabilizar a cor da abóbora. Desligo o fogo e transfiro os cubos cuidadosamente para o pote esterilizado, preenchendo com a calda quente.
Fecho o pote imediatamente e o inverto sobre um pano grosso, mantendo-o envolto em uma manta térmica até o resfriamento completo. Deixo a conserva descansar por 24 horas antes de mover para o armazenamento definitivo.
No inverno, transformo a conserva em bebida quente. Aqueço a porção sem deixar que a calda ferva para não alterar a textura da abóbora. Para intensificar o efeito termogênico, adiciono gengibre fresco ralado com mel ou uma dose de conhaque.
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