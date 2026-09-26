Amido na marinada sela o frango e cria o brilho do Lo Mein em 20 minutos

O segredo do Lo Mein com textura de restaurante não está apenas no fogo alto, mas no uso do amido para marinar o frango. Esse gesto sela os sucos da carne, garantindo que o peito não resseque durante a fritura rápida. O resultado é um prato pronto em 20 minutos, desde que a ordem dos ingredientes na panela seja respeitada.

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Preparação e Mise en Place

Corte entre 300g e 500g de peito de frango em tiras finas. Para a marinada, misture 1 colher (sopa) de molho de soja, 1 a 2 colheres (chá) de molho de pimenta e 1 colher (sopa) de amido de milho. Deixe a carne descansar por alguns minutos para que o amido envolva as fibras.

Cozinhe 200g de macarrão até que fique al dente. Escorra, passe por água fria e envolva em 1 ou 2 colheres (sopa) de óleo de gergelim (ou outro óleo aromático) para evitar que os fios grudem. Deixe separados os vegetais: 3 a 4 talos de cebolinha, 5 cm de gengibre fresco, 1 dente de alho, pimenta a gosto, 2 a 3 pimentões e meio cenoura.

Técnica de Fritura

Aqueça a frigideira ou wok com 2 colheres (sopa) de óleo vegetal até que comece a soltar uma leve fumaça. Adicione o frango e frite rapidamente por 1 ou 2 minutos até dourar. Acrescente o gengibre, o alho, a pimenta e a parte branca da cebolinha, refogando por mais um minuto.

Junte os demais vegetais e mexa constantemente por 2 a 3 minutos; eles devem cozinhar, mas manter a crocância. Volte o frango para a panela, adicione o macarrão e 1 a 2 colheres (sopa) de molho de soja. Se tiver em mãos, um toque de molho de ostra complementa a profundidade do sabor. Aqueça tudo junto por mais 2 minutos.

Sirva imediatamente, finalizando com cebolinha fresca picada e gergelim.

Ajustes e Substituições

O prato é flexível e aceita trocas dependendo do que há na geladeira:

Proteína: O frango pode ser substituído por camarões ou carne suína.

O frango pode ser substituído por camarões ou carne suína. Amido: O de milho pode ser trocado pelo de batata.

O de milho pode ser trocado pelo de batata. Vegetais: O pimentão pode dar lugar a vagem ou brócolis.

Para um aroma mais intenso, finalize com gotas de óleo de gergelim ou um fio de vinho branco. A combinação do amido com o molho de soja cria a glaciagem característica, dando ao prato aquele brilho e textura aveludada.

Dúvidas Comuns

Qual macarrão usar? Qualquer massa de trigo funciona, como udon, macarrão ao ovo ou até espaguete comum.

Como armazenar? O ideal é consumir na hora. Se sobrar, guarde em pote hermético na geladeira por no máximo 24 horas, pois a massa tende a absorver todo o molho e amolecer.

Não tenho molho de ostra, e agora? Ele é opcional. Use apenas o molho de soja e adicione uma pitada de açúcar para equilibrar a acidez e o sal.