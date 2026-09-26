Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Amido na marinada sela o frango e cria o brilho do Lo Mein em 20 minutos

Receitas

O segredo do Lo Mein com textura de restaurante não está apenas no fogo alto, mas no uso do amido para marinar o frango. Esse gesto sela os sucos da carne, garantindo que o peito não resseque durante a fritura rápida. O resultado é um prato pronto em 20 minutos, desde que a ordem dos ingredientes na panela seja respeitada.

Сковорода
Photo: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Сковорода

Preparação e Mise en Place

Corte entre 300g e 500g de peito de frango em tiras finas. Para a marinada, misture 1 colher (sopa) de molho de soja, 1 a 2 colheres (chá) de molho de pimenta e 1 colher (sopa) de amido de milho. Deixe a carne descansar por alguns minutos para que o amido envolva as fibras.

Cozinhe 200g de macarrão até que fique al dente. Escorra, passe por água fria e envolva em 1 ou 2 colheres (sopa) de óleo de gergelim (ou outro óleo aromático) para evitar que os fios grudem. Deixe separados os vegetais: 3 a 4 talos de cebolinha, 5 cm de gengibre fresco, 1 dente de alho, pimenta a gosto, 2 a 3 pimentões e meio cenoura.

Técnica de Fritura

Aqueça a frigideira ou wok com 2 colheres (sopa) de óleo vegetal até que comece a soltar uma leve fumaça. Adicione o frango e frite rapidamente por 1 ou 2 minutos até dourar. Acrescente o gengibre, o alho, a pimenta e a parte branca da cebolinha, refogando por mais um minuto.

Junte os demais vegetais e mexa constantemente por 2 a 3 minutos; eles devem cozinhar, mas manter a crocância. Volte o frango para a panela, adicione o macarrão e 1 a 2 colheres (sopa) de molho de soja. Se tiver em mãos, um toque de molho de ostra complementa a profundidade do sabor. Aqueça tudo junto por mais 2 minutos.

Sirva imediatamente, finalizando com cebolinha fresca picada e gergelim.

Ajustes e Substituições

O prato é flexível e aceita trocas dependendo do que há na geladeira:

  • Proteína: O frango pode ser substituído por camarões ou carne suína.
  • Amido: O de milho pode ser trocado pelo de batata.
  • Vegetais: O pimentão pode dar lugar a vagem ou brócolis.

Para um aroma mais intenso, finalize com gotas de óleo de gergelim ou um fio de vinho branco. A combinação do amido com o molho de soja cria a glaciagem característica, dando ao prato aquele brilho e textura aveludada.

Dúvidas Comuns

Qual macarrão usar? Qualquer massa de trigo funciona, como udon, macarrão ao ovo ou até espaguete comum.

Como armazenar? O ideal é consumir na hora. Se sobrar, guarde em pote hermético na geladeira por no máximo 24 horas, pois a massa tende a absorver todo o molho e amolecer.

Não tenho molho de ostra, e agora? Ele é opcional. Use apenas o molho de soja e adicione uma pitada de açúcar para equilibrar a acidez e o sal.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Amido na marinada sela o frango e cria o brilho do Lo Mein em 20 minutos
Receitas e Culinária
Amido na marinada sela o frango e cria o brilho do Lo Mein em 20 minutos
Blush em pó volta a liderar pela previsibilidade que cremes não entregam
Mulher
Blush em pó volta a liderar pela previsibilidade que cremes não entregam
Turismo em Portugal: CTP defende foco no valor em vez do volume de visitantes
Turismo
Turismo em Portugal: CTP defende foco no valor em vez do volume de visitantes
Mais populares
A estética dos anos 90 e 2000 retorna às unhas, mas troca a automação química pelo controle manual

Do craquelado feito à mão com pigmentos cromados à volta do formato quadrado curto, a precisão técnica redefine a nostalgia.

A estética dos anos 90 e 2000 retorna às unhas, mas troca a automação química pelo controle manual
Abrigo multifuncional para gatos une design de móveis de jardim e refúgio animal
Abrigo multifuncional para gatos une design de móveis de jardim e refúgio animal
Botas de amarrar retornam no outono 2026: a troca do oversize por linhas arquitetônicas
Espanha aumenta tempo de contribuição para aposentadoria integral a partir de 2027
Lula recusa adesão ao Escudo Americano e gera crise diplomática com governo Trump Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Garrafas PET viram painéis para estufas rurais e substituem filmes plásticos
Estilo Pammy: volume e movimento com coque alto e mechas desalinhadas
Lavash frito recheado com kani-kama e queijo cremoso
Lavash frito recheado com kani-kama e queijo cremoso
últimos materiais
Amido na marinada sela o frango e cria o brilho do Lo Mein em 20 minutos
Como o cranberry auxilia a saúde urinária de cães e quando ele não substitui o tratamento
Força de preensão: como impacta sua vida cotidiana e saúde
Blush em pó volta a liderar pela previsibilidade que cremes não entregam
O 'ouriço de alho' como barreira biorepelente contra roedores
Lábios com mais volume: a técnica de contraste entre luz e sombra
A Estratégia de Motores da Mazda e o Novo Skyactiv-Z
Preço do gás na Europa torna energia a carvão financeiramente mais vantajosa
Álcool acelera o início do sono, mas reduz a fase REM e prejudica a recuperação cerebral
Como escolher o nome do cão: sons curtos e consoantes fortes aceleram a resposta, dizem especialistas
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.