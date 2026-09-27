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Mexilhões que surpreendem no ar: crosta de queijo sela suculência intacta

Receitas

A vantagem de usar mexilhões é que eles funcionam como uma base neutra, absorvendo bem o sabor do molho sem perder a textura firme. No airfryer, o tempo de cozimento é curto, o que evita que o molusco resseque, mantendo a suculência sob a camada de queijo gratinado.

Тушёный морской гребешок с луком
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Тушёный морской гребешок с луком

O equilíbrio do prato vem do contraste entre o queijo quente e o alho com o toque ácido do limão, adicionado apenas no final para cortar a gordura do molho.

Ingredientes (4 porções):
1 kg de mexilhões com casca
150 g de queijo duro (como parmesão)
3 colheres (sopa) de maionese
2 dentes de alho
Sal e pimenta-do-reino a gosto
2 fatias de limão
3 ramos de salsinha

Comece com a limpeza: descongele os mexilhões, lave-os e remova aquelas fibras (a barba) e qualquer resíduo. O passo seguinte é o branqueamento: ferva-os em água por 5 minutos e deixe esfriar. Descarte qualquer concha que permaneça fechada após esse processo, pois não são seguras para o consumo.

Para o recheio, rale o queijo finamente (ou amasse com o garfo, se for um tipo mais macio) e misture com a maionese, o alho esmagado, o sal e a pimenta até obter uma massa densa e homogênea.

Abra as conchas e retire as metades vazias. Disponha os mexilhões no cesto do airfryer e cubra cada um com a mistura de queijo.

Asse a 180 °C por 5 a 7 minutos. O sinal de que estão prontos é a formação de uma crosta dourada e crocante, enquanto a carne do molusco permanece macia.

Sirva imediatamente para aproveitar o queijo derretido. Finalize com a salsinha picada e gotas de limão.

Opção cremosa

Para um resultado mais leve e aveludado, substitua a mistura de queijo por uma emulsão de 70 ml de creme de leite, 10 g de manteiga e dois dentes de alho amassados. O tempo e a temperatura de forno permanecem os mesmos.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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