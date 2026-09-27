Tarteletes de maçã com massa de cheddar: o controle da temperatura para a crocância certa

O equilíbrio entre a doçura da maçã e a picância do cheddar depende da precisão na temperatura dos lipídios e da manipulação mínima da massa. O queijo atua em duas frentes: confere densidade e crocância à base e contrasta com o recheio frutado.
Massa:
Farinha de trigo: 260 g
Manteiga gelada: 150 g
Queijo cheddar: 100 g
Água gelada: 5 colheres de sopa
Sal: 0,4 colher de chá
Recheio:
Maçãs: 500 g
Açúcar: 30 g
Suco de limão: 1 colher de sopa
Canela em pó: 1 colher de chá
Açúcar vanilhado: 1 colher de chá
Noz-moscada em pó: 0,5 colher de chá
Acabamento:
Creme de leite (30%) e açúcar mascavo a gosto.
O ponto da massa é decidido no controle do glúten e da temperatura. Rale o cheddar finamente e misture à farinha e ao sal. A manteiga gelada deve ser cortada em cubos e incorporada aos secos até formar uma farofa homogênea. Adicione a água gelada gradualmente, colher por colher, apenas até que a massa se una em um bloco denso. O descanso em refrigeração por 40 a 50 minutos é obrigatório para a estabilização das gorduras e relaxamento da rede de glúten, evitando que a massa encolha ou endureça.
Para o recheio, corte as maçãs em cubos de 5 a 7 mm. O suco de limão deve ser aplicado imediatamente após o corte para bloquear a oxidação. Em seguida, incorpore o açúcar e as especiarias.
Pré-aqueça o forno a 200 °C. Abra a massa do centro para as bordas até atingir 3 mm de espessura. Corte círculos de 5 a 6 cm de diâmetro. Coloque uma colher de chá de recheio em cada disco. O fechamento deve ser hermético para evitar a abertura durante a expansão térmica no forno; utilize água ou clara de ovo para selar as bordas.
Disponha os semicírculos sobre papel manteiga. Pincele o creme de leite e finalize com açúcar mascavo para obter a crosta caramelizada. Asse por 20 a 25 minutos.
Para intensificar o perfil aromático do cheddar, pode-se adicionar uma pitada de gengibre ou pimenta caiena ao recheio.
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