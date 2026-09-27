Peito de frango que vira pedra no forno: bacon resolve o drama da secura

O frango envolto em bacon, moldado como um picolé, resolve um problema comum do filé de peito: a tendência de secar no forno. Aqui, a gordura do bacon protege a carne e transfere o sabor defumado para o interior do preparo.

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Para a base, processe dois filés de frango e metade de uma cebola. O ponto crítico para a suculência é a escolha do agente de ligação. Adicione um ovo e 1 a 2 colheres de sopa de sêmola, cuscuz ou farinha de milho fina. Esses grãos retêm os sucos da carne durante o cozimento.

Deixe a massa descansar na geladeira por 30 minutos. Esse tempo é necessário para que a sêmola ou o cuscuz hidratem, estabilizando a textura do frango. Só então tempere com sal, pimenta-do-reino e, se preferir, tomilho, alho em pó ou cominho.

Com as mãos úmidas, molde o frango em formato de kebab e insira espetos de madeira. Envolva cada peça com uma fatia de bacon (aproximadamente 40g para a receita total), podendo cobrir totalmente ou fazer um espiral.

Um gesto decisivo para a estrutura: leve os espetos ao freezer por 30 minutos antes de assar. Isso firma a massa e faz com que o bacon adira melhor à carne, evitando que ele escorregue no forno.

Asse em forno preaquecido a 200°C por 30 minutos, utilizando a função grill. Forre a assadeira com papel alumínio untado com uma colher de óleo vegetal. O calor intenso do grill deixa o bacon crocante enquanto o centro do frango permanece úmido.

Para equilibrar a untuosidade do bacon, sirva com uma salada de folhas verdes.

Substituições úteis

Se quiser mais suculência, substitua o peito por filé de sobrecoxa desossada. No lugar da sêmola, o cuscuz funciona bem. Caso não tenha bacon, fatias finas de presunto podem ser usadas, embora a proteção contra a perda de líquidos seja menor.