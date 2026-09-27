Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Peito de frango que vira pedra no forno: bacon resolve o drama da secura

Receitas

O frango envolto em bacon, moldado como um picolé, resolve um problema comum do filé de peito: a tendência de secar no forno. Aqui, a gordura do bacon protege a carne e transfere o sabor defumado para o interior do preparo.

куриные котлеты
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
куриные котлеты

Para a base, processe dois filés de frango e metade de uma cebola. O ponto crítico para a suculência é a escolha do agente de ligação. Adicione um ovo e 1 a 2 colheres de sopa de sêmola, cuscuz ou farinha de milho fina. Esses grãos retêm os sucos da carne durante o cozimento.

Deixe a massa descansar na geladeira por 30 minutos. Esse tempo é necessário para que a sêmola ou o cuscuz hidratem, estabilizando a textura do frango. Só então tempere com sal, pimenta-do-reino e, se preferir, tomilho, alho em pó ou cominho.

Com as mãos úmidas, molde o frango em formato de kebab e insira espetos de madeira. Envolva cada peça com uma fatia de bacon (aproximadamente 40g para a receita total), podendo cobrir totalmente ou fazer um espiral.

Um gesto decisivo para a estrutura: leve os espetos ao freezer por 30 minutos antes de assar. Isso firma a massa e faz com que o bacon adira melhor à carne, evitando que ele escorregue no forno.

Asse em forno preaquecido a 200°C por 30 minutos, utilizando a função grill. Forre a assadeira com papel alumínio untado com uma colher de óleo vegetal. O calor intenso do grill deixa o bacon crocante enquanto o centro do frango permanece úmido.

Para equilibrar a untuosidade do bacon, sirva com uma salada de folhas verdes.

Substituições úteis

Se quiser mais suculência, substitua o peito por filé de sobrecoxa desossada. No lugar da sêmola, o cuscuz funciona bem. Caso não tenha bacon, fatias finas de presunto podem ser usadas, embora a proteção contra a perda de líquidos seja menor.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Consumo de combustível e desgaste: a relação entre condução e estado mecânico
Carros
Consumo de combustível e desgaste: a relação entre condução e estado mecânico
As cartas de Plínio transformam a erupção do Vesúvio em régua para datar vulcões
Ciência
As cartas de Plínio transformam a erupção do Vesúvio em régua para datar vulcões
Renault 8 Gordini Concept: a transição do coupé clássico para a propulsão elétrica
Carros
Renault 8 Gordini Concept: a transição do coupé clássico para a propulsão elétrica
Mais populares
Brincos e a geometria do rosto: como a escolha da peça altera a silhueta facial

Da verticalidade das correntes ao brilho da pérola em jeans e tricôs: a influência do material e do diâmetro na percepção do pescoço e da mandíbula.

Brincos e a geometria do rosto: como a escolha da peça altera a silhueta facial
Renault 8 Gordini Concept: a transição do coupé clássico para a propulsão elétrica
Renault 8 Gordini Concept: a transição do coupé clássico para a propulsão elétrica
Botas de amarrar retornam no outono 2026: a troca do oversize por linhas arquitetônicas
Pontos pretos no silicone do banheiro: quando a limpeza é inútil e a substituição é a única solução
Lula recusa adesão ao Escudo Americano e gera crise diplomática com governo Trump Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Garrafas PET viram painéis para estufas rurais e substituem filmes plásticos
Batatas e carne: a combinação perfeita para um assado irresistível
Nissan Z Kaze: O resgate da cultura de customização dos anos 90
Nissan Z Kaze: O resgate da cultura de customização dos anos 90
últimos materiais
Hailey Bieber equilibra silhuetas: couro fosco integra o rigor do vestuário corporativo
Divisão de plantas perenes no outono: técnica para renovar canteiros densos
12 raças de cães que transformam passeios em perseguições a presas invisíveis
Matrículas de veículos elétricos nos EUA caem 31% em julho enquanto híbridos crescem 86%
Investidor da CNN Brasil avança: Douro pode repetir o salto do Priorat espanhol
Lavash frito recheado com kani-kama e queijo cremoso
O ombro deslocado da Gucci: o gesto substitui a estrutura
Anãs brancas explodem e confundem: o universo revela surpresa na expansão cósmica
Isolamento do piso do sótão reduz gastos com climatização em 15%
Governo exige a ANA revisão de pontos críticos do projeto do Novo Aeroporto de Lisboa
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.