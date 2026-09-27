Lavash frito recheado com kani-kama e queijo cremoso

O contraste entre a crocância do lavash frito e o recheio cremoso transforma ingredientes simples em um petisco rápido. A estrutura em camadas, intercalando o creme de queijo com o kani-kama, garante que o sabor se distribua uniformemente, enquanto o empanado de ovo e farinha sela a umidade interna e cria a casca dourada.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain хрустящий лаваш с яйцом

Ingredientes

1 folha de pão lavash (estilo armênio)

200g de queijo processado cremoso

100g de kani-kama (bastões de caranguejo)

½ maço de endro fresco picado

3 dentes de alho

2 ovos 1 colher (chá) de farinha de trigo 3 colheres (sopa) de óleo de girassol

O segredo da textura começa no corte: o kani-kama deve ser picado em cubos bem pequenos e o alho ralado finamente. Isso evita pedaços isolados de sabor e facilita a montagem das camadas.

Montagem e estrutura

Corte a folha de lavash em quatro retângulos iguais. Misture o queijo cremoso com o alho ralado até obter uma pasta homogênea. Sobre a primeira folha de lavash, espalhe uma camada fina de queijo, polvilhe o endro e distribua parte do kani-kama. Cubra com a segunda folha e repita o processo até a terceira camada. Finalize com a quarta folha de lavash, pressionando levemente com a mão para compactar o recheio. Com uma faca afiada, corte a estrutura em porções menores.

Atenção à quantidade de queijo: a camada deve ser fina, quase transparente. Exceder a dose de creme pode umedecer o pão prematuramente, comprometendo a crocância final.

Fritura e finalização

Bata os ovos com a farinha de trigo com um garfo até eliminar os grumos. Mergulhe cada pedaço de lavash na mistura, garantindo que todos os lados estejam cobertos. Aqueça o óleo em uma frigideira e frite em fogo médio. A farinha no empanado age como uma barreira que impede que o recheio escape, fixando a casca instantaneamente.

Mantenha o fogo controlado para que a panificação não queime antes do tempo. Dois minutos de cada lado são suficientes para dourar a superfície e deixar o queijo interno fundido.

Adaptações e substituições

Para variar o perfil do prato, o kani-kama pode ser substituído por peito de frango cozido ou presunto. O queijo cremoso pode dar lugar ao cream cheese com ervas, e o endro pode ser trocado por salsinha ou cebolinha.

Caso não tenha farinha de trigo, o amido de milho cumpre a função de dar corpo ao empanado. Se optar por queijo duro, ele deve ser ralado finamente e misturado a uma colher de maionese ou sour cream para garantir a aderência entre as folhas de lavash.

O ideal é servir as gренки imediatamente. Se precisar armazenar, mantenha em recipiente hermético na geladeira por até 24 horas, aquecendo-as em frigideira seca antes de consumir para recuperar a textura.