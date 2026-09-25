Pizza de frigideira com massa líquida de creme de leite e maionese

Uma pizza de frigideira resolve a fome imediata sem a necessidade de sovar massa ou pré-aquecer o forno. O resultado é um disco macio, feito com uma massa líquida de creme de leite e maionese que cozinha rapidamente sob a tampa.
Para a massa:
Para o recheio:
Bata o ovo, o creme de leite e a maionese até ficar homogêneo. Adicione a farinha aos poucos, mexendo com um batedor de arame para eliminar grumos. Unte a frigideira com óleo, despeje a massa e espalhe com uma espátula do centro para as bordas. Tampe e cozinhe em fogo baixo por 3 a 4 minutos, até que a superfície esteja firme e opaca.
Para evitar que a massa fique úmida, comece espalhando uma camada fina de ketchup sobre a base cozida. Em seguida, distribua as fatias finas de calabresa, a cebolinha picada e as rodelas de tomate. Cubra com o queijo ralado.
Tampe novamente e mantenha no fogo por mais 6 a 7 minutos. O ponto final é o derretimento completo do queijo. O uso de uma tampa que vede bem a frigideira é fundamental para que o calor circule e cozinhe a parte superior uniformemente.
A maionese confere elasticidade e sabor à massa. Caso prefira, pode substituí-la por mais creme de leite ou iogurte natural, embora o perfil de sabor fique mais suave.
Sobre o recheio: qualquer ingrediente pré-cozido (como frango desfiado ou cogumelos) funciona bem. O importante é que fatias de vegetais sejam cortadas bem finas para que aqueçam no tempo de fusão do queijo.
Não é necessário virar a pizza; ela cozinha apenas de um lado, utilizando o vapor retido pela tampa para finalizar o topo.
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