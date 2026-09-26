Pasta de Pera: a densidade do cozimento lento e o equilíbrio aromático

A pera, quando submetida ao calor lento e ao açúcar, deixa de ser apenas uma fruta para se tornar uma pasta densa, quase cremosa. Essa transformação altera a estrutura do alimento, resultando em um produto que oscila entre a geleia e o purê, onde o dulçor da fruta se funde ao calor aromático da pimenta-da-jamaica e da baunilha, enquanto a acidez do sidra ou do vinho branco estrutura a profundidade do sabor.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пикантная вишня

Os elementos necessários para a composição são:

1600 g de peras pequenas e aromáticas

1 kg de açúcar mascavo

150 ml de sidra de pera, vinho branco de sobremesa ou suco

1 fava de baunilha

Uma pitada de noz-moscada

2 grãos de pimenta-da-jamaica (pimenta Long)

1 colher de sopa de manteiga (opcional)

As peras devem ser descascadas e cortadas em pedaços grandes. Elas vão para uma panela de fundo grosso com a sidra e as sementes da fava de baunilha. O cozimento ocorre em fogo baixo por cerca de 15 minutos, até que a fruta amoleça. Após esse tempo, a fava é removida e a massa é processada com um mixer até atingir a homogeneidade.

Ao purê, incorporam-se o açúcar mascavo, a pimenta-da-jamaica moída e a noz-moscada. A mistura retorna ao fogo médio por aproximadamente uma hora. A agitação constante é indispensável para garantir a distribuição do açúcar e a evolução da densidade.

A manteiga é adicionada ao final para estabilizar a textura e reduzir a formação de espuma. O suco de limão pode ser usado para ajustar o equilíbrio entre o doce e o ácido. O ponto de retirada do fogo é identificado quando a ebulição muda de ritmo: as bolhas deixam de ser frenéticas e passam a ser lentas e pesadas.

Armazenamento e Segurança

A conservação deste preparo depende rigorosamente da esterilização dos recipientes. A pasta deve ser vertida em potes esterilizados e mantida envolta em panos para resfriamento gradual. É fundamental observar que a cor ou o aroma não são indicadores de segurança biológica; a validade e a estabilidade do produto dependem da correta execução da esterilização e do controle da acidez e concentração de açúcar.