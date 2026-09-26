Hot Toddy: a bebida quente de brandy e mel para noites frias

O Hot Toddy funciona pela simplicidade: a água quente libera o aroma do brandy, enquanto o mel e as especiarias suavizam o álcool, transformando a bebida em algo acolhedor. É a escolha certa para noites frias, focada no conforto térmico e sensorial.

Photo: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Тёплый напиток с мёдом и лимоном

O detalhe decisivo está na temperatura da louça. Para que a bebida não esfrie rapidamente, é preciso escaldar o copo resistente ao calor com água fervente antes de começar.

Ingredientes para uma dose:

40 ml de brandy

1 colher (sopa) de mel

120 ml de água 10 g de laranja 10 g de limão Cravo, canela e noz-moscada em pó a gosto

No copo já aquecido, coloque o mel, as especiarias e o brandy. Misture bem até obter uma massa homogênea e despeje a água fervente. Mexa até que o mel esteja completamente dissolvido para garantir a uniformidade do sabor.

Finalize com rodelas de limão e laranja. Além da estética, as frutas liberam óleos essenciais no líquido quente. Deixe a bebida descansar por 5 minutos; esse tempo é necessário para que o sabor estabilize e o aroma ganhe profundidade.

Para servir mais pessoas, a solução prática é misturar todos os ingredientes (exceto as frutas) em uma panela e aquecer sem deixar ferver, distribuindo a mistura nos copos em seguida.

A base pode ser adaptada: o brandy pode ser substituído por conhaque, uísque ou calvados, e o mel por xarope de bordo. Para quem prefere um resultado mais encorpado, a água pode dar lugar a um chá preto ou de ervas concentrado.