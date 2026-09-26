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Batatas e carne: a combinação perfeita para um assado irresistível

Receitas

A base deste prato é a sincronia: batatas e carne assam juntas, mas para que a textura fique correta, as fatias de batata precisam ser finas e envoltas em creme de leite. Isso garante que o vegetal amoleça no tempo exato de cozimento da proteína, enquanto a adição de água evita que a base resseque no forno.

Запеченный картофель с сыром
Photo: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Запеченный картофель с сыром

Ingredientes
5 a 6 batatas médias
300g de carne moída (sugestão: mistura de peru e vitela)
3 a 5 tomates maduros
100g de queijo duro ralado
4 colheres (sopa) de creme de leite 4 a 5 dentes de alho
50ml de água
Sal, pimenta e ervas da Provence (ou manjericão)

O ponto crítico está na espessura do corte: as batatas devem ter entre 3 e 5 milímetros. Fatias mais grossas correm o risco de permanecerem duras mesmo após o tempo de forno.

Preparo

Tempere a carne moída com sal, pimenta e o alho picado. Descasque as batatas, corte-as em rodelas finas e misture com duas colheres de creme de leite e as ervas. Forre o fundo de uma assadeira com essa mistura de batatas.

Distribua a carne sobre as batatas em uma camada solta, sem pressionar. Isso permite que os sucos dos tomates e do creme de leite penetrem na camada inferior. Cubra com rodelas de tomate, tempere e finalize regando com o restante do creme de leite diluído em água.

Leve ao forno preaquecido a 200°C por 45 minutos. Retire a forma, polvilhe o queijo ralado finamente — a granulometria menor derrete de forma mais uniforme — e volte ao forno por mais 10 a 12 minutos. Para quem prefere uma crosta mais marcada, pode deixar por mais 5 minutos.

O prato está pronto quando a faca atravessa a camada de batatas sem resistência. O queijo atua como uma tampa, retendo a umidade interna. Sirva com ervas frescas para equilibrar o sabor do assado.

Ajustes e substituições

Queijo: Se não tiver queijo duro, use variedades semiduras ou uma mistura de muçarela com parmesão para maior elasticidade.

Ervas: Caso não encontre ervas da Provence, o manjericão, o orégano ou a maiorana mantêm o perfil aromático.

Umidade: Não é necessário cobrir com papel alumínio, pois a emulsão de creme de leite e água já cumpre a função de hidratar os ingredientes.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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