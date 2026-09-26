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Arroz com legumes: como cozinhar a abobrinha para ela não desmanchar

Receitas

O segredo para que o abobrinha não vire um purê ao ser cozido com arroz está na ordem de entrada dos vegetais na panela. Respeitar o tempo de cada ingrediente garante que o prato mantenha a estrutura e a cor, resultando em uma refeição leve e equilibrada.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Ingredientes:
150g de arroz (preferencialmente parboilizado para manter a soltura)
1 abobrinha
1 tomate
1 cebola
1 cenoura
1 pimentão
2 colheres (sopa) de óleo vegetal
Sal e pimenta a gosto

Corte os vegetais em cubos de tamanho similar para que cozinhem uniformemente. A única exceção é a abobrinha: corte-a em pedaços ligeiramente maiores, já que ela cozinha mais rápido que os demais.

Aqueça o óleo em uma frigideira e refogue a cebola picada e a cenoura em tiras por 5 a 7 minutos. Adicione o pimentão e cozinhe por mais 2 ou 3 minutos. Só então entre com a abobrinha, fritando por cerca de 4 minutos. Esse processo de selar os vegetais individualmente evita que o prato fique com textura de sopa.

Tempere com sal e pimenta. Adicione o tomate picado, tampe a panela e deixe cozinhar por 10 a 12 minutos para que os vegetais soltem a própria água. Se a mistura estiver seca, adicione uma ou duas colheres de água.

Enquanto os vegetais cozinham, prepare o arroz separadamente, seguindo as instruções da embalagem. Com o arroz pronto, incorpore-o aos vegetais, misture delicadamente e aqueça tudo junto por mais 3 ou 4 minutos antes de servir.

Variações e conservação

A abobrinha pode ser substituída por abobrinha italiana (zucchini) ou berinjela. No caso da berinjela, é recomendável deixá-la de molho em água salgada antes do preparo para eliminar o amargor.

Para quem prefere o arroz integral, a regra é a mesma: cozinhe-o totalmente antes de misturá-lo aos vegetais, pois o tempo de cozimento do grão integral é superior ao tempo de refogado dos legumes.

O prato pode ser guardado em recipiente hermético na geladeira por até 48 horas, embora o sabor e a textura do arroz sejam ideais nas primeiras 24 horas.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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