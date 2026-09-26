O detalhe na massa que impede o rocambole de rachar ao enrolar

O maior desafio de quem faz rocambole em casa é evitar que a massa rache na hora de enrolar. O segredo para a elasticidade não está no tempo de batimento dos ovos, mas na adição de água e óleo vegetal diretamente na massa. Essa combinação torna a base maleável, dispensando a necessidade de batedeiras potentes ou técnicas complexas.

Photo: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Домашняя выпечка

O processo é rápido: a massa líquida vai ao forno e, em cerca de 15 minutos, você tem uma base pronta para recheios variados, desde geleias de frutas até pastas de chocolate.

Ingredientes

Ovos (C1): 5 unidades

5 unidades Açúcar: 120g

120g Açúcar baunilha: 10g

10g Óleo vegetal: 50ml

50ml Água: 50ml

50ml Farinha de trigo: 140g

140g Fermento em pó: 7g

7g Sal: uma pitada

Passo a passo

1. Preparação: Pré-aqueça o forno a 180°C. Forre uma assadeira com papel manteiga de boa qualidade.

2. Base líquida: No liquidificador ou com um mixer, bata os ovos, o açúcar, o açúcar baunilha e a pitada de sal até a mistura ficar homogênea. Adicione a água e o óleo vegetal, batendo rapidamente em velocidade baixa apenas para misturar.

3. Finalização da massa: Adicione a farinha de trigo e o fermento. Atenção: nesta etapa, use um batedor de arame (fouet) e misture delicadamente. Evitar bater excessivamente após colocar a farinha impede que a massa fique com textura borrachuda.

4. Forno: Despeje a massa na assadeira e espalhe com uma espátula para formar uma camada uniforme. Asse por 12 a 15 minutos. O ponto certo é quando a massa apresenta uma cor dourada, mas ainda permanece macia ao toque.

Montagem e Recheio

Espere o biscoito esfriar antes de rechear. Você pode usar 300g de geleia, pasta de chocolate ou creme de queijo. Para evitar que o recheio escape, espalhe a cobertura de forma uniforme, deixando uma margem de 1 a 2 cm nas bordas.

Dicas de finalização:

Use geleias densas para evitar que a massa amoleça precocemente.

Adicione castanhas ou frutas secas picadas para criar contraste de texturas.

Enrole o rocambole e coloque-o com a "costura" para baixo em um prato. Isso ajuda a fixar o formato.

Aguarde de 20 a 30 minutos antes de cortar; esse tempo permite que a massa absorva a umidade do recheio, tornando o sabor mais equilibrado.

Finalize polvilhando açúcar de confeiteiro com uma peneira.

Dúvidas comuns

Por que o rocambole racha? Geralmente por excesso de tempo no forno, o que resseca as bordas, ou pela falta de gordura (óleo) e água na receita.

Devo enrolar a massa quente? Graças ao óleo e à água, esta massa permanece flexível mesmo fria. Porém, se tiver receio de rachaduras, você pode enrolar a massa ainda quente, junto com o papel manteiga, e deixar esfriar já nesse formato.

Posso usar frutas congeladas no recheio? Apenas se forem transformadas em geleia ou confitura espessa com amido. Frutas congeladas cruas soltam água ao descongelar, o que compromete a estrutura do biscoito.

Qual a validade? Conservado em recipiente fechado na geladeira, o doce mantém o sabor por 2 a 3 dias.