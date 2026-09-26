O detalhe na massa que impede o rocambole de rachar ao enrolar

O maior desafio de quem faz rocambole em casa é evitar que a massa rache na hora de enrolar. O segredo para a elasticidade não está no tempo de batimento dos ovos, mas na adição de água e óleo vegetal diretamente na massa. Essa combinação torna a base maleável, dispensando a necessidade de batedeiras potentes ou técnicas complexas.
O processo é rápido: a massa líquida vai ao forno e, em cerca de 15 minutos, você tem uma base pronta para recheios variados, desde geleias de frutas até pastas de chocolate.
1. Preparação: Pré-aqueça o forno a 180°C. Forre uma assadeira com papel manteiga de boa qualidade.
2. Base líquida: No liquidificador ou com um mixer, bata os ovos, o açúcar, o açúcar baunilha e a pitada de sal até a mistura ficar homogênea. Adicione a água e o óleo vegetal, batendo rapidamente em velocidade baixa apenas para misturar.
3. Finalização da massa: Adicione a farinha de trigo e o fermento. Atenção: nesta etapa, use um batedor de arame (fouet) e misture delicadamente. Evitar bater excessivamente após colocar a farinha impede que a massa fique com textura borrachuda.
4. Forno: Despeje a massa na assadeira e espalhe com uma espátula para formar uma camada uniforme. Asse por 12 a 15 minutos. O ponto certo é quando a massa apresenta uma cor dourada, mas ainda permanece macia ao toque.
Espere o biscoito esfriar antes de rechear. Você pode usar 300g de geleia, pasta de chocolate ou creme de queijo. Para evitar que o recheio escape, espalhe a cobertura de forma uniforme, deixando uma margem de 1 a 2 cm nas bordas.
Dicas de finalização:
Por que o rocambole racha? Geralmente por excesso de tempo no forno, o que resseca as bordas, ou pela falta de gordura (óleo) e água na receita.
Devo enrolar a massa quente? Graças ao óleo e à água, esta massa permanece flexível mesmo fria. Porém, se tiver receio de rachaduras, você pode enrolar a massa ainda quente, junto com o papel manteiga, e deixar esfriar já nesse formato.
Posso usar frutas congeladas no recheio? Apenas se forem transformadas em geleia ou confitura espessa com amido. Frutas congeladas cruas soltam água ao descongelar, o que compromete a estrutura do biscoito.
Qual a validade? Conservado em recipiente fechado na geladeira, o doce mantém o sabor por 2 a 3 dias.
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