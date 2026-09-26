Tortilhas de kefir recheadas com queijo e embutidos

Uma alternativa prática para variar o café da manhã são as tortilhas caseiras recheadas. A base é uma massa simples de kefir, que ganha corpo e sabor com a adição de queijo e embutidos diretamente na mistura.
Ingredientes
500 ml de kefir 600 g de farinha de trigo 100 g de presunto ou calabresa 80 g de queijo ralado 1 maço de cebolinha picada 2 colheres (sopa) de óleo 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio 1 colher (chá) de sal
Misture o kefir com o sal e o bicarbonato até que o pó se dissolva completamente. Adicione parte da farinha e mexa até obter uma base homogênea.
Incorpore ao preparo a carne picada, o queijo e a cebolinha. Acrescente o restante da farinha gradualmente, sovando a massa. Por fim, adicione o óleo e trabalhe a massa com as mãos até que ela fique lisa e pare de grudar. Deixe a massa descansar por alguns minutos.
Divida a massa em porções pequenas e molde discos achatados. Polvilhe farinha em cada um e doure em uma frigideira quente dos dois lados.
Para finalizar, pincele a superfície das tortilhas com uma mistura de óleo e alho picado enquanto ainda estão quentes.
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