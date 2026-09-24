Lagman: a técnica de pré-fritura que mantém a berinjela inteira no molho

Lagman é um prato versátil que oscila entre um cozido espesso e uma sopa encorpada. O resultado depende do equilíbrio entre a massa firme e a vadji (o molho de carne e legumes). Para evitar que as berinjelas se transformem em purê, a técnica central aqui é a pré-fritura.

Photo: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жареный лагман с говядиной

Fatores técnicos do preparo:

Tratamento da berinjela: O salgado prévio extrai a umidade. Isso permite que o legume crie uma crosta dourada rapidamente na frigideira, em vez de cozinhar no próprio suco.

O salgado prévio extrai a umidade. Isso permite que o legume crie uma crosta dourada rapidamente na frigideira, em vez de cozinhar no próprio suco. Textura da massa: O cozimento deve ser preciso para manter a elasticidade; massa cozida demais dissolve-se sob o peso do molho.

Ingredientes (6 porções)

Base: 700g de carne bovina, 400g de massa para lagman, 150ml de óleo vegetal.

Vegetais: 300g de berinjela, 400g de tomate, 300g de pimentão vermelho, 150g de cenoura, 150g de cebola, 150g de vagem, 2 talos de aipo, 6 dentes de alho, 1 pimenta malagueta.

Temperos: 2 colheres (sopa) de extrato de tomate, 2 colheres (sopa) de molho de soja, 1 colher (chá) cada de cominho (sementes), coentro moído, páprica e pimenta-do-reino. Sal e salsa seca para finalizar.

Processo de execução:

1. Selagem da carne: Corte a carne em cubos pequenos. Aqueça 100ml de óleo em fogo alto e frite por 5 minutos até dourar. Este passo sela os sucos internos da proteína.

2. Construção da base aromática: Adicione a cebola em fatias e frite por 3 minutos. Junte a cenoura e o aipo (em cubos ou tiras) por mais 2 minutos. Introduza o cominho esmagado, coentro, páprica e pimenta-do-reino. Finalize com o molho de soja e o extrato de tomate, mexendo por 2 minutos para liberar os aromas das especiarias.

3. Cozimento lento (Vadji): Adicione os tomates picados e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e cubra com 3 copos de água fervente (ou caldo de carne/frango para maior densidade de sabor). Tampe e cozinhe em fogo mínimo por 30 minutos.

4. Processamento dos vegetais: Corte a berinjela em cubos, salgue e deixe descansar. Após a liberação de água, escorra e pressione os pedaços. Frite-os no óleo restante até dourarem. Reserve o pimentão e a pimenta em tiras, a vagem em pedaços e o alho picado.

5. Montagem final: Adicione ao caldeirão de carne o pimentão, a vagem e o alho. Ajuste a consistência com água fervente se estiver muito espesso. Incorpore as berinjelas fritas, aqueça por 2 minutos e desligue o fogo.

6. Massa e serviço: Cozinhe a massa em água salgada (mínimo 2 litros) seguindo a embalagem. Escorra. Sirva a massa em tigelas profundas e cubra com a vadji. Finalize com salsa. A profundidade da tigela garante que a massa absorva o molho sem que o prato se torne uma sopa diluída.