Syrniki: por que controlar a umidade do queijo é a chave para a textura macia

Resultado final dos syrniki — a textura macia e a forma estável — depende diretamente do controle da umidade do queijo cottage (tvorog) e da quantidade de farinha.

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Controle de umidade e proporções

O uso de queijo com teor de gordura entre 5% e 9% é o ponto de partida. A presença de excesso de líquido no queijo obriga o cozinheiro a adicionar mais farinha, o que resulta em uma textura densa e borrachuda. Para evitar isso, o queijo úmido deve ser escorrido em gaze antes do preparo. A proporção técnica recomendada é de 10 partes de queijo para 1 parte de farinha.

Componentes

Queijo cottage (5-9% de gordura): 500g

Farinha: 50g (mais uma pequena quantidade para moldar)

Ovo: 1 unidade

Açúcar: 2 colheres de sopa

Sal: uma pitada

Óleo vegetal: para fritura

Execução técnica

1. Preparo da base: O queijo granulado deve ser amassado com um garfo ou passado por uma peneira até atingir a homogeneidade, sem transformá-lo em uma pasta líquida. Adicione o ovo, o açúcar e o sal, misturando até a integração dos ingredientes.

2. Mistura: Adicione a farinha e incorpore rapidamente. O tempo de mistura deve ser curto para evitar que a massa perca a maciez; ela deve permanecer levemente pegajosa, mas capaz de manter a forma.

3. Repouso e moldagem: A massa precisa de 5 minutos de descanso para que a farinha absorva a umidade residual. Com as mãos úmidas, modele porções arredondadas. Opcionalmente, envolva cada unidade em uma fina camada de farinha para auxiliar na estrutura.

4. Processo de calor: Aqueça o óleo em uma frigideira. Frite em fogo médio por 3 a 4 minutos de cada lado até a formação de uma crosta dourada. Para garantir o cozimento interno sem queimar a parte externa, reduza o fogo ao mínimo, tampe a frigideira e mantenha por mais alguns minutos.