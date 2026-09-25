Sopa de abóbora feita dentro da própria casca: técnica do século XVIII dispensa a água

O chef espanhol Mikel Cano, conhecido como Mikelissimo, resgatou um método de preparo de sopa baseado em um manuscrito do século XVIII. A técnica elimina o uso de panelas externas e a adição de líquidos: a própria abóbora funciona como recipiente e ingrediente principal.

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O processo segue etapas rígidas de montagem e calor. Primeiro, remove-se o topo da abóbora e limpa-se a polpa interna para criar uma cavidade. Este espaço é preenchido com frango, cebola, cenoura, aipo, alho-poró, nabo e repolho. Após a salga e a adição de especiarias, a superfície externa da abóbora é untada com gordura de porco. O conjunto é levado ao forno a 85°C por várias horas. O toque final ocorre com a inclusão de pão demolhado.

A fluidez do prato, mesmo sem água, depende da extração de sucos. O cozimento lento em baixa temperatura força carnes e vegetais a liberarem sua própria umidade. As paredes da abóbora retêm o vapor interno, simulando o efeito de uma panela de cozimento lento. O resultado é um caldo concentrado que ganha doçura natural à medida que a polpa do vegetal amolece.

A troca do metal por uma parede orgânica altera a distribuição térmica. Diferente de uma panela, a casca da abóbora libera açúcares e aromas gradualmente para os demais ingredientes durante a exposição ao calor.

Comparando a técnica com o método convencional de fervura, observam-se três pontos distintos:

Sabor e Densidade: A ausência de água adicionada resulta em um caldo mais espesso e intenso.

A ausência de água adicionada resulta em um caldo mais espesso e intenso. Tempo de Execução: O processo é mais lento, exigindo horas de exposição a 85°C.

O processo é mais lento, exigindo horas de exposição a 85°C. Função do Vegetal: A abóbora deixa de ser um componente passivo para atuar como vedação hermética e agente intensificador de sabor.

O uso de frutos como recipientes era comum quando utensílios de metal eram caros, como ocorre na canja de abóbora russa ou no plov da Ásia Central. O método de Mikelissimo, porém, foca na extração total dos sucos dos produtos através do princípio de "zero líquido adicionado".