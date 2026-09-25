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Torta de repolho na frigideira: fatie o vegetal bem fino para garantir o cozimento uniforme

Receitas

Esta torta de repolho feita na frigideira é uma opção prática para quem quer evitar o tempo longo de cozimento do repolho ou a complicação de sovar massas. Aqui, o vegetal é o protagonista; a massa serve apenas para unir os ingredientes, resultando em um recheio suculento com uma crosta dourada.

Тушёная капуста с колбасками
Photo: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тушёная капуста с колбасками

Ingredientes

  • Repolho branco: 400g
  • Ovos: 3 unidades
  • Creme de leite (ou sour cream): 100g
  • Farinha de trigo: 100g
  • Queijo duro ralado: 70g
  • Fermento químico: 0,5 colher de chá
  • Cebolinha ou endro: um maço pequeno
  • Sal e pimenta-do-reino: a gosto
  • Óleo vegetal: 1 colher de sopa

Passo a passo

  1. Fatie o repolho bem finamente. Adicione uma pitada de sal e aperte levemente com as mãos para que as folhas amoleçam e reduzam de volume, mas sem espremer demais.
  2. Em um recipiente, bata os ovos com o creme de leite e a pimenta-do-reino até a mistura ficar homogênea.
  3. Misture a farinha e o fermento à base de ovos. Mexa apenas até sumirem os grumos de farinha; não é necessário bater prolongadamente.
  4. Adicione ao creme o repolho, a erva picada e o queijo ralado grosso. Misture bem. A massa deve apenas envolver os fios de repolho, sem dominá-los.
  5. Aqueça uma frigideira (preferencialmente de 24 cm) com o óleo. Despeje a massa e espalhe em uma camada uniforme.
  6. Tampe a frigideira e cozinhe em fogo baixo por 10 a 12 minutos. O fundo deve dourar e a parte superior deve firmar.
  7. Para virar, cubra a frigideira com um prato plano, inverta a torta e retorne-a ao fogo com o lado não cozido para baixo. Cozinhe por mais 5 a 7 minutos até dourar e o centro estar totalmente cozido.

Observações práticas

  • Corte: O repolho deve ser fatiado o mais fino possível. Fatias grossas ou longas podem demorar mais para cozinhar do que a própria massa.
  • Textura: Não adicione farinha extra para evitar que a torta fique dura. Se a massa parecer líquida, aguarde 2 a 3 minutos para que a farinha absorva a umidade e engrosse.
  • Ponto de virada: Não vire a torta enquanto o topo estiver líquido ou balançando muito. Se isso acontecer, mantenha a tampa por mais alguns minutos para evitar que a massa quebre ao virar.

Sirva a torta morna, acompanhada de uma colher de creme de leite. O prato também mantém o sabor após esfriar, sendo uma boa opção para lanches rápidos.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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