O momento certo de ralar a batata para garantir que os draniki fiquem dourados

Batatas raladas escurecem rapidamente devido à oxidação da polpa. Para evitar que os draniki (panquecas de batata) fiquem cinzentos e mantenham a cor dourada, a sequência de preparo dos ingredientes é determinante.

Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Деруны из картофеля

O escurecimento enzimático começa quase instantaneamente após a fragmentação da polpa, que reage com o oxigênio. A única forma de conter esse processo é reduzir ao mínimo o intervalo de tempo entre o ralar do legume e o contato com a frigideira quente.

Ingredientes:

Batata: 700 g

Cebola: 1 unidade

Ovo: 1 unidade

Farinha: 1-2 colheres de sopa

Sal e pimenta-do-reino: a gosto

Óleo vegetal: para fritar

Execução técnica:

Prepare a cebola picada e organize todos os ingredientes na bancada. Aqueça a frigideira antes de iniciar a manipulação da batata. Rale as batatas (ralador médio ou fino) apenas no momento final, quando a massa estiver pronta para a mistura. Combine a batata ralada com a cebola imediatamente. Essa etapa retarda o escurecimento, embora não garanta a conservação por longos períodos. Se houver excesso de líquido, escorra levemente, sem desidratar a massa completamente. Incorpore o ovo, a pimenta e a farinha. O sal deve ser adicionado apenas no instante anterior a levar a massa ao fogo, seguido de uma mistura rápida. Distribua a massa na frigideira com óleo, formando camadas de 0,8 a 1 cm de espessura. Frite em fogo médio por 3 a 4 minutos de cada lado, até que a crosta esteja dourada e o centro cozido.

Análise de processos:

Uso de água: Evite demolhar as batatas. Esse procedimento remove o amido, responsável pela liga dos ingredientes. A perda do amido obriga a adição de mais farinha ou a compressão excessiva da massa.

Evite demolhar as batatas. Esse procedimento remove o amido, responsável pela liga dos ingredientes. A perda do amido obriga a adição de mais farinha ou a compressão excessiva da massa. Momento da salga: Adicionar sal precocemente provoca a liberação intensa de água. Isso torna a massa líquida, fazendo com que as panquecas cozinhem no próprio suco em vez de fritar.

Adicionar sal precocemente provoca a liberação intensa de água. Isso torna a massa líquida, fazendo com que as panquecas cozinhem no próprio suco em vez de fritar. Gestão de volume: Em porções grandes, trabalhe com lotes. Prepare a massa da segunda remessa enquanto a primeira frita, evitando que a batata aguarde na bancada e escureça.