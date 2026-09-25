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O momento certo de ralar a batata para garantir que os draniki fiquem dourados

Receitas

Batatas raladas escurecem rapidamente devido à oxidação da polpa. Para evitar que os draniki (panquecas de batata) fiquem cinzentos e mantenham a cor dourada, a sequência de preparo dos ingredientes é determinante.

Деруны из картофеля
Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Деруны из картофеля

O escurecimento enzimático começa quase instantaneamente após a fragmentação da polpa, que reage com o oxigênio. A única forma de conter esse processo é reduzir ao mínimo o intervalo de tempo entre o ralar do legume e o contato com a frigideira quente.

Ingredientes:

  • Batata: 700 g
  • Cebola: 1 unidade
  • Ovo: 1 unidade
  • Farinha: 1-2 colheres de sopa
  • Sal e pimenta-do-reino: a gosto
  • Óleo vegetal: para fritar

Execução técnica:

  1. Prepare a cebola picada e organize todos os ingredientes na bancada. Aqueça a frigideira antes de iniciar a manipulação da batata.
  2. Rale as batatas (ralador médio ou fino) apenas no momento final, quando a massa estiver pronta para a mistura.
  3. Combine a batata ralada com a cebola imediatamente. Essa etapa retarda o escurecimento, embora não garanta a conservação por longos períodos.
  4. Se houver excesso de líquido, escorra levemente, sem desidratar a massa completamente.
  5. Incorpore o ovo, a pimenta e a farinha. O sal deve ser adicionado apenas no instante anterior a levar a massa ao fogo, seguido de uma mistura rápida.
  6. Distribua a massa na frigideira com óleo, formando camadas de 0,8 a 1 cm de espessura.
  7. Frite em fogo médio por 3 a 4 minutos de cada lado, até que a crosta esteja dourada e o centro cozido.

Análise de processos:

  • Uso de água: Evite demolhar as batatas. Esse procedimento remove o amido, responsável pela liga dos ingredientes. A perda do amido obriga a adição de mais farinha ou a compressão excessiva da massa.
  • Momento da salga: Adicionar sal precocemente provoca a liberação intensa de água. Isso torna a massa líquida, fazendo com que as panquecas cozinhem no próprio suco em vez de fritar.
  • Gestão de volume: Em porções grandes, trabalhe com lotes. Prepare a massa da segunda remessa enquanto a primeira frita, evitando que a batata aguarde na bancada e escureça.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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