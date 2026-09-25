Molho de pimenta jalapeño com mel e vinagre: aprenda a equilibrar a picância e a textura

A preparação deste molho tailandês depende da sequência exata de operações: da limpeza das pimentas à emulsão final. A base ácido-doce é formada pela proporção entre o vinagre de maçã e o mel.
Ingredientes:
• Pimenta jalapeño (sem sementes e talos): 200g
• Alho descascado: 80g
• Mel: 50g
• Vinagre de maçã: 150ml
• Óleo vegetal: 1 colher de sopa
• Sal: a gosto (aproximadamente 1 colher de chá)
Processo Técnico:
1. Pré-processamento: Remova as sementes e as membranas internas das pimentas para eliminar a picância excessiva e descontrolada. Pique a pimenta em pedaços pequenos e corte o alho ao meio longitudinalmente. Esse padrão de corte garante que todos os ingredientes aqueçam de forma uniforme.
2. Aquecimento inicial: Aqueça o óleo e refogue a pimenta com o alho por 5 minutos. O critério aqui é a textura: os vegetais devem apenas amolecer, sem escurecer ou fritar.
3. Concentração da base: Adicione o mel e o vinagre de maçã. Mantenha o fogo por mais 5 minutos. Esse tempo permite a dissolução do mel e a evaporação parcial do vinagre, resultando em uma base mais densa.
4. Homogeneização: Adicione o sal e processe a mistura com um liquidificador ou mixer até obter um purê liso, sem grumos.
5. Envase: Distribua o molho ainda quente em potes esterilizados com tampas herméticas. Armazene na geladeira após o resfriamento total.
Estabilidade e Conservação:
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