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Molho de pimenta jalapeño com mel e vinagre: aprenda a equilibrar a picância e a textura

Receitas

A preparação deste molho tailandês depende da sequência exata de operações: da limpeza das pimentas à emulsão final. A base ácido-doce é formada pela proporção entre o vinagre de maçã e o mel.

аджика
Photo: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
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Ingredientes:
• Pimenta jalapeño (sem sementes e talos): 200g
• Alho descascado: 80g
• Mel: 50g
• Vinagre de maçã: 150ml
• Óleo vegetal: 1 colher de sopa
• Sal: a gosto (aproximadamente 1 colher de chá)

Processo Técnico:

1. Pré-processamento: Remova as sementes e as membranas internas das pimentas para eliminar a picância excessiva e descontrolada. Pique a pimenta em pedaços pequenos e corte o alho ao meio longitudinalmente. Esse padrão de corte garante que todos os ingredientes aqueçam de forma uniforme.

2. Aquecimento inicial: Aqueça o óleo e refogue a pimenta com o alho por 5 minutos. O critério aqui é a textura: os vegetais devem apenas amolecer, sem escurecer ou fritar.

3. Concentração da base: Adicione o mel e o vinagre de maçã. Mantenha o fogo por mais 5 minutos. Esse tempo permite a dissolução do mel e a evaporação parcial do vinagre, resultando em uma base mais densa.

4. Homogeneização: Adicione o sal e processe a mistura com um liquidificador ou mixer até obter um purê liso, sem grumos.

5. Envase: Distribua o molho ainda quente em potes esterilizados com tampas herméticas. Armazene na geladeira após o resfriamento total.

Estabilidade e Conservação:

  • Validade: Até 6 meses sob refrigeração (fechado).
  • Consumo: Até 1 mês após a abertura.
  • Maturação: Embora pronto para o uso imediato, o sabor estabiliza e equilibra após alguns dias de descanso na geladeira.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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