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Napoleão prático: use massa folhada em quadrados para garantir a textura cremosa

Receitas

Preparar um "Napoleão" tradicional exige horas abrindo camadas finíssimas de massa, o que costuma ser inviável em um dia de semana. A alternativa é o método "preguiçoso": em vez de discos grandes, a massa é assada em pequenos quadrados que se transformam em escamas crocantes. Essas peças absorvem o creme de confeiteiro de forma mais eficiente, garantindo a textura cremosa sem o risco de a massa ficar seca.

Раскатка слоеного теста
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Раскатка слоеного теста

Massa e Preparo

Para obter a textura correta, utilize massa folhada sem fermento. A versão com fermento altera o sabor e a estrutura do doce. Deixe a massa descongelar naturalmente em temperatura ambiente.

"Não exagere ao abrir a massa com o rolo. Use apenas um pouco de farinha e passe o rolo poucas vezes para manter as camadas. Se você compactar demais a massa, ela não crescerá no forno", explica o padeiro Ivan Terentev.

Corte a massa em quadrados pequenos e iguais. Disponha-os em uma assadeira com papel manteiga e leve ao forno preaquecido a 200°C. Asse por 15 a 20 minutos, até que fiquem dourados e inflados.

Creme de Confeiteiro

O sabor do doce depende da emulsão de leite, ovos e manteiga. Use uma panela de fundo grosso para evitar que o açúcar ou as proteínas queimem.

"O detalhe principal é a temperatura da manteiga: ela deve estar bem macia, mas não derretida, ao ser incorporada à massa de leite e ovos já fria. Isso garante a textura aveludada", orienta a confeiteira Olga Efimova.

Ingrediente Quantidade Observação
Massa folhada (sem fermento) 1 embalagem Descongelar lentamente
Manteiga 1 embalagem Preferencialmente 82.5% de gordura
Leite 550 ml Adicionar em etapas
Amido de milho 1 colher de sopa Deixa a textura mais leve que a farinha

Passo a passo do creme: 1. Misture 2 ovos, 150g de açúcar, uma pitada de sal e o amido com metade do leite. 2. Leve a outra metade do leite ao fogo até ferver. 3. Despeje o leite quente na mistura de ovos em um fio fino, batendo constantemente com um batedor de arame (fouet). 4. Cozinhe até engrossar, adicione baunilha e deixe esfriar completamente antes de misturar a manteiga.

Montagem

Coloque a maioria dos quadrados assados em uma tigela funda com o creme e misture bem para que cada pedaço seja envolvido. Reserve alguns dos quadrados mais dourados para a finalização.

"Para este bolo, deixar descansar na geladeira durante a noite é obrigatório. É nesse tempo que o creme e a massa se fundem", ressalta a especialista em culinária regional Maria Kostina.

Modele a mistura de massa e creme em um prato, formando uma montanha ou um retângulo. Triture os quadrados reservados para fazer farofa e polvilhe generosamente por cima e nas laterais. Deixe na geladeira por 10 a 12 horas antes de servir.

Dúvidas Comuns

Posso usar massa folhada com fermento?
Não é recomendado. A massa fermentada fica com estrutura de pão, enquanto o Napoleão exige uma base quebradiça e crocante.

Como evitar grumos no creme?
Mexa a massa sem parar com o fouet durante o aquecimento. Se surgirem grumos, passe o creme por uma peneira fina ou use um mixer de mão.

O que usar no lugar do amido de milho?
Pode-se usar farinha de trigo na mesma proporção, embora o amido deixe o creme mais brilhante e liso. Evite o amido de batata, pois pode alterar o sabor.

Posso servir o bolo logo após a montagem?
Sim, mas a textura será diferente. Sem o tempo de descanso, a massa permanece seca e o creme não penetra. O mínimo recomendado são 6 a 8 horas de refrigeração.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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