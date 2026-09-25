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Use pão de véspera para fazer rabanadas crocantes que não desmancham na frigideira

Receitas

Para fazer rabanadas (torradas doces) que não desmancham na frigideira, o segredo não é o pão fresco, mas sim o pão de véspera. O pão macio demais vira uma massa informe ao contato com o líquido, enquanto o pão levemente seco tem a densidade necessária para criar a casquinha crocante por fora e manter o centro macio.

Быстрые гренки с ягодным джемом
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Быстрые гренки с ягодным джемом

Ingredientes (para 4 a 5 fatias):
— 1 ovo — 100 ml de leite — 2 colheres de sopa de açúcar (reduza a quantidade se usar pães já doces ou brioches).

Preparação da base:
Corte o pão em fatias de exatamente 1 cm. Fatias mais finas rasgam ao virar; fatias muito grossas não absorvem o líquido e ficam secas por dentro. Bata o ovo, o leite e o açúcar até que a mistura fique completamente homogênea, sem fios de clara.

Como fritar:
Não deixe o pão de molho. Mergulhe cada fatia rapidamente dos dois lados e leve imediatamente para a frigideira quente. Isso evita que o miolo vire uma papa.

Parâmetro Recomendação Resultado
Manteiga Manteiga clarificada (50g) Sabor amanteigado sem queimar
Fogo Médio Dourado uniforme
Tempo de molho 1 a 2 segundos Mantém a estrutura da fatia

A manteiga clarificada (ghee) é a melhor opção porque resiste a temperaturas mais altas sem soltar fumaça. Mantenha o fogo médio: se estiver baixo, o pão encharca de gordura; se estiver alto, o açúcar carameliza e queima antes do centro cozinhar. Para garantir a crocância, vire as fatias 2 ou 3 vezes durante o processo.

Finalização:
Retire da frigideira e deixe descansar por 1 ou 2 minutos para a temperatura estabilizar e a casca firmar. Para variar o sabor, adicione uma pitada de baunilha ou canela à mistura de leite e ovo antes de mergulhar o pão.

Dúvidas comuns:

  • Leite desnatado serve? Sim, mas o resultado é menos cremoso. O leite integral (2,5% a 3,2% de gordura) deixa o miolo mais macio.
  • E se o pão estiver muito duro? Aumente o tempo de molho para 3 a 5 segundos para amolecer a crosta antes de fritar.
  • Posso usar óleo vegetal? Sim, mas você perde o aroma amanteigado. Use óleo refinado para evitar cheiros fortes.
  • Por que o açúcar amarga? Isso acontece quando o açúcar queima devido ao fogo alto. Controle a temperatura e vire as fatias com frequência.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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