Use pão de véspera para fazer rabanadas crocantes que não desmancham na frigideira

Para fazer rabanadas (torradas doces) que não desmancham na frigideira, o segredo não é o pão fresco, mas sim o pão de véspera. O pão macio demais vira uma massa informe ao contato com o líquido, enquanto o pão levemente seco tem a densidade necessária para criar a casquinha crocante por fora e manter o centro macio.
Ingredientes (para 4 a 5 fatias):
— 1 ovo — 100 ml de leite — 2 colheres de sopa de açúcar (reduza a quantidade se usar pães já doces ou brioches).
Preparação da base:
Corte o pão em fatias de exatamente 1 cm. Fatias mais finas rasgam ao virar; fatias muito grossas não absorvem o líquido e ficam secas por dentro. Bata o ovo, o leite e o açúcar até que a mistura fique completamente homogênea, sem fios de clara.
Como fritar:
Não deixe o pão de molho. Mergulhe cada fatia rapidamente dos dois lados e leve imediatamente para a frigideira quente. Isso evita que o miolo vire uma papa.
|Parâmetro
|Recomendação
|Resultado
|Manteiga
|Manteiga clarificada (50g)
|Sabor amanteigado sem queimar
|Fogo
|Médio
|Dourado uniforme
|Tempo de molho
|1 a 2 segundos
|Mantém a estrutura da fatia
A manteiga clarificada (ghee) é a melhor opção porque resiste a temperaturas mais altas sem soltar fumaça. Mantenha o fogo médio: se estiver baixo, o pão encharca de gordura; se estiver alto, o açúcar carameliza e queima antes do centro cozinhar. Para garantir a crocância, vire as fatias 2 ou 3 vezes durante o processo.
Finalização:
Retire da frigideira e deixe descansar por 1 ou 2 minutos para a temperatura estabilizar e a casca firmar. Para variar o sabor, adicione uma pitada de baunilha ou canela à mistura de leite e ovo antes de mergulhar o pão.
Dúvidas comuns:
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