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Pimentão seco no óleo: a importância de usar frutos de polpa grossa para o resultado final

Receitas

O pimentão seco apresenta um sabor mais profundo e concentrado do que a versão fresca. Para a produção caseira, a escolha da matéria-prima é o primeiro ponto crítico: devem ser utilizados frutos densos e com polpa grossa. Variedades de paredes finas não são adequadas para o processo de desidratação. O resultado final implica uma redução de peso de aproximadamente 5 a 6 vezes em relação ao produto bruto.

Запечённые перцы
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Запечённые перцы

Ingredientes:

  • Pimentão vermelho: 1 kg
  • Óleo vegetal refinado: 250 ml
  • Mix de ervas italianas: 1 colher de sopa
  • Alho seco: 1 colher de chá
  • Sal: 1 colher de chá
  • Açúcar: 1 colher de chá

Processo técnico:

1. Preparação e corte: Após lavar e secar, removem-se os pedúnculos, sementes e as membranas internas claras. O corte deve ser feito em gomos ou quadrados grandes. A manutenção de pedaços maiores é necessária para compensar a retração volumétrica durante a secagem.

2. Temperagem: O sal, o açúcar, o alho seco e as ervas são misturados e aplicados ao pimentão em uma tigela. A homogeneização nesta etapa garante que cada pedaço seja uniformemente coberto pelos condimentos.

3. Desidratação: Os pedaços são dispostos em camada única nas grades do desidratador elétrico. A temperatura é fixada entre 60°C e 70°C, com tempo de exposição de 7 a 10 horas. O critério de prontidão é a flexibilidade: o pimentão deve permanecer maleável. Se a textura se tornar quebradiça, o tempo de secagem foi excessivo.

4. Conservação: Utilizam-se potes esterilizados no forno. O pimentão seco é compactado no recipiente e coberto com óleo vegetal aquecido a aproximadamente 100°C. Após fechar hermeticamente, o conjunto deve esfriar antes do armazenamento em geladeira.

Observações técnicas e riscos:

  • Segurança biológica: É proibido adicionar alho fresco nos potes com óleo. A ausência de oxigênio e de acidez cria um ambiente propício para o desenvolvimento de botulismo.
  • Distribuição de sabor: O sal não deve ser colocado diretamente no pote antes do óleo, pois a substância não se dissolve em meio gorduroso, resultando em uma distribuição irregular.
  • Variações: Para estender a vida útil do produto no óleo, pode-se adicionar vinagre de vinho. Alternativamente, o pimentão seco pode ser conservado em sacos herméticos no freezer.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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