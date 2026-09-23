Salada de cenoura com uva branca e molho cítrico de laranja

Esta salada transforma a cenoura em um acompanhamento vibrante, equilibrando a textura crocante do legume com a suculência da uva branca e o toque cítrico do molho.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Салат Вальдорф в стеклянной миске

O segredo do sabor está no uso duplo da laranja: parte da fruta entra como polpa para dar textura, enquanto a outra fornece o suco para a base do molho. A combinação de laranja e limão realça a doçura natural dos ingredientes e suaviza o sabor terroso da cenoura.

Ingredientes (2 porções)

Cenoura: 500g

Uva branca (tipo seedless/sem semente): 300g

Laranja: 2 unidades (uma para a polpa, outra para o suco)

Azeite de oliva: 4 colheres de sopa

Suco de limão: 2 colheres de sopa

Sal: a gosto

Modo de preparo

1. Preparo da cenoura: Descasque e rale a cenoura no ralo grosso. Para um resultado mais delicado, utilize o ralo de fios (estilo cenoura coreana), que ajuda a absorver melhor o molho.

2. Preparo das frutas: Descasque uma laranja e separe os gomos, removendo as películas transparentes para deixar apenas a polpa limpa. Corte cada gomo em 2 ou 3 pedaços. Extraia o suco da segunda laranja.

3. O molho: Misture o suco de laranja, o suco de limão, o azeite e uma pitada de sal. Bata bem até obter uma emulsão homogênea. A acidez dos cítricos preserva a cor vibrante da cenoura.

4. Montagem: Lave e seque as uvas. Se forem grandes, corte-as ao meio e retire as sementes. Em uma saladeira, coloque a cenoura, regue com o molho cítrico e distribua cuidadosamente os pedaços de laranja e as uvas por cima.

Dicas práticas

Atenção na mistura: Não mexa a salada com força após adicionar as frutas. Como a polpa da laranja e as uvas são delicadas, misturar demais pode amassar os ingredientes e comprometer a aparência do prato.

Variações de sabor: Para um toque mais aromático, adicione uma pitada de canela em pó ao molho. No momento de servir, você pode adicionar nozes tostadas em frigideira seca; o crocante e o leve amargor das nozes equilibram a doçura da receita.