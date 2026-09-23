Salada de cenoura com uva branca e molho cítrico de laranja

Esta salada transforma a cenoura em um acompanhamento vibrante, equilibrando a textura crocante do legume com a suculência da uva branca e o toque cítrico do molho.
O segredo do sabor está no uso duplo da laranja: parte da fruta entra como polpa para dar textura, enquanto a outra fornece o suco para a base do molho. A combinação de laranja e limão realça a doçura natural dos ingredientes e suaviza o sabor terroso da cenoura.
1. Preparo da cenoura: Descasque e rale a cenoura no ralo grosso. Para um resultado mais delicado, utilize o ralo de fios (estilo cenoura coreana), que ajuda a absorver melhor o molho.
2. Preparo das frutas: Descasque uma laranja e separe os gomos, removendo as películas transparentes para deixar apenas a polpa limpa. Corte cada gomo em 2 ou 3 pedaços. Extraia o suco da segunda laranja.
3. O molho: Misture o suco de laranja, o suco de limão, o azeite e uma pitada de sal. Bata bem até obter uma emulsão homogênea. A acidez dos cítricos preserva a cor vibrante da cenoura.
4. Montagem: Lave e seque as uvas. Se forem grandes, corte-as ao meio e retire as sementes. Em uma saladeira, coloque a cenoura, regue com o molho cítrico e distribua cuidadosamente os pedaços de laranja e as uvas por cima.
Atenção na mistura: Não mexa a salada com força após adicionar as frutas. Como a polpa da laranja e as uvas são delicadas, misturar demais pode amassar os ingredientes e comprometer a aparência do prato.
Variações de sabor: Para um toque mais aromático, adicione uma pitada de canela em pó ao molho. No momento de servir, você pode adicionar nozes tostadas em frigideira seca; o crocante e o leve amargor das nozes equilibram a doçura da receita.
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