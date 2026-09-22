Lobio georgiano: a pasta de nozes que transforma a salada de feijão vermelho

Esta é uma versão mais leve e refrescante do tradicional lobio georgiano. O resultado é uma salada densa e nutritiva, com sabor marcante de nozes e a acidez doce da romã. Pela combinação de proteínas e gorduras, o prato funciona perfeitamente como um jantar completo.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Лобио

O segredo está na pasta de nozes, que atua como uma emulsão, envolvendo cada grão de feijão e fixando os aromas do alho e das especiarias.

Ingredientes (6 porções):

Feijão vermelho Kidney: 300g

Nozes: 1 xícara

Suco de romã: ½ xícara

Sementes de romã: 2 colheres de sopa

Cebola: 1 unidade

Alho: 2 dentes

Pimenta malagueta (ou outra pimenta vermelha picante): 1 unidade

Coentro: 30g

Açafrão imeretiano (calêndula): 1 colher de chá

Cravo em pó: ¼ de colher de chá

Óleo vegetal refinado: 1 colher de sopa

Sal: a gosto

Modo de preparo:

O feijão: Deixe o feijão de molho em água durante a noite. Lave bem, cubra com água filtrada e leve ao fogo. Após ferver, adicione sal e cozinhe em fogo médio-baixo por cerca de 1,5 horas, até que fiquem macios. Escorra a água, mas mantenha o feijão morno para que absorva melhor o molho. Os vegetais: Corte a cebola em meia-luas finas. Retire as sementes e o talo da pimenta e pique-a bem. Pique o alho grosseiramente e o coentro finamente. O molho: No pilão, amasse as nozes com o alho até formar uma pasta homogênea. Misture essa massa com a cebola, a pimenta, o coentro, o cravo em pó e o açafrão. Adicione o suco de romã e o sal. A consistência deve ficar espessa para aderir bem ao feijão. Montagem: Misture o molho de nozes ao feijão ainda morno. Transfira para uma travessa e finalize com as sementes de romã por cima.

Pontos de atenção: