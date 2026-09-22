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Lobio georgiano: a pasta de nozes que transforma a salada de feijão vermelho

Receitas

Esta é uma versão mais leve e refrescante do tradicional lobio georgiano. O resultado é uma salada densa e nutritiva, com sabor marcante de nozes e a acidez doce da romã. Pela combinação de proteínas e gorduras, o prato funciona perfeitamente como um jantar completo.

Лобио
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Лобио

O segredo está na pasta de nozes, que atua como uma emulsão, envolvendo cada grão de feijão e fixando os aromas do alho e das especiarias.

Ingredientes (6 porções):

  • Feijão vermelho Kidney: 300g
  • Nozes: 1 xícara
  • Suco de romã: ½ xícara
  • Sementes de romã: 2 colheres de sopa
  • Cebola: 1 unidade
  • Alho: 2 dentes
  • Pimenta malagueta (ou outra pimenta vermelha picante): 1 unidade
  • Coentro: 30g
  • Açafrão imeretiano (calêndula): 1 colher de chá
  • Cravo em pó: ¼ de colher de chá
  • Óleo vegetal refinado: 1 colher de sopa
  • Sal: a gosto

Modo de preparo:

  1. O feijão: Deixe o feijão de molho em água durante a noite. Lave bem, cubra com água filtrada e leve ao fogo. Após ferver, adicione sal e cozinhe em fogo médio-baixo por cerca de 1,5 horas, até que fiquem macios. Escorra a água, mas mantenha o feijão morno para que absorva melhor o molho.
  2. Os vegetais: Corte a cebola em meia-luas finas. Retire as sementes e o talo da pimenta e pique-a bem. Pique o alho grosseiramente e o coentro finamente.
  3. O molho: No pilão, amasse as nozes com o alho até formar uma pasta homogênea. Misture essa massa com a cebola, a pimenta, o coentro, o cravo em pó e o açafrão. Adicione o suco de romã e o sal. A consistência deve ficar espessa para aderir bem ao feijão.
  4. Montagem: Misture o molho de nozes ao feijão ainda morno. Transfira para uma travessa e finalize com as sementes de romã por cima.

Pontos de atenção:

  • Textura: O ponto crítico é o cozimento do feijão. Não pule o molho e evite o fogo alto; a fervura deve ser suave para que a casca não rompa enquanto o interior permanece duro.
  • Atalho: Para ganhar tempo, use duas latas de feijão vermelho cozido. Escorra a calda e lave bem os grãos em água corrente para eliminar o sabor metálico e os conservantes.
  • Acompanhamento: Sirva em uma saladeira funda. Combina muito bem com pão de milho ou lavaash fresco.

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