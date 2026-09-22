Torta de repolho com queijo feta: a combinação de sêmola e ervas que traz mais sabor ao prato

Esta receita de torta de repolho transforma um acompanhamento simples em um prato mais saboroso com a adição de queijo feta e ervas. É uma opção prática para o dia a dia, que utiliza ingredientes básicos e requer pouco tempo de forno.
Photo: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пирог с капустой
Ingredientes:
Repolho branco: 600g
Óleo vegetal e manteiga: para refogar e untar a forma
Leite: pequena quantidade
Sêmola de trigo (ou farinha de milho fina): 2 colheres de sopa
Ovos: 2 unidades
Queijo feta: 100g
Farinha de rosca: para polvilhar
Salsinha, alho, sal e temperos: a gosto
Passo a passo:
Refogar o repolho: Pique o repolho finamente. Em uma frigideira, aqueça o óleo com um pouco de manteiga e refogue o repolho por cerca de 10 minutos, mexendo sempre, até que ele amacie.
Cozimento e base: Adicione um pouco de leite, a sêmola, as ervas, o sal e os temperos. Misture bem, deixe ferver e retire do fogo. Deixe a mistura descansar para que a sêmola hidrate e a massa esfrie levemente.
Montagem da massa: Adicione os dois ovos à mistura de repolho. Acrescente o queijo feta cortado em cubos pequenos. Se desejar, incorpore o alho picado e a salsinha agora.
Preparação para o forno: Unte uma forma com manteiga e despeje a mistura. Polvilhe a farinha de rosca por cima e distribua pequenos pedaços de manteiga sobre a superfície.
Finalização: Leve ao forno preaquecido e asse por aproximadamente 15 minutos.
Sirva a torta ainda quente. Para acompanhar, a sugestão é usar sour cream (creme azedo) ou iogurte natural.