Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Primavera de 2026 começa com El Niño potencialmente recorde e impactos distintos no Brasil
Fazenda corta projeções de crescimento do PIB para 2026 e 2027
O fim da fixação rígida: a fluidez substitui o visual arquitetônico no cabelo
Desafios e oportunidades: como a concessão em Machipanda pode impactar o comércio
Células antigas ressurgem: arquivos hospitalares revelam segredos genéticos esquecidos
Portugal rumo ao desvio: segundo maior desequilíbrio na Zona Euro já em 2027
Lula critica influência estrangeira na América Latina durante abertura da Assembleia Geral da ONU
Dermatologista Ilya Rudnev: temperatura do tom afeta viço da pele
Alemanha avança na Argélia e ocupa espaço deixado pela França em energia e indústria

Torta de repolho com queijo feta: a combinação de sêmola e ervas que traz mais sabor ao prato

Receitas

Esta receita de torta de repolho transforma um acompanhamento simples em um prato mais saboroso com a adição de queijo feta e ervas. É uma opção prática para o dia a dia, que utiliza ingredientes básicos e requer pouco tempo de forno.

Пирог с капустой
Photo: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пирог с капустой

Ingredientes:

  • Repolho branco: 600g
  • Óleo vegetal e manteiga: para refogar e untar a forma
  • Leite: pequena quantidade
  • Sêmola de trigo (ou farinha de milho fina): 2 colheres de sopa
  • Ovos: 2 unidades
  • Queijo feta: 100g
  • Farinha de rosca: para polvilhar
  • Salsinha, alho, sal e temperos: a gosto

Passo a passo:

  1. Refogar o repolho: Pique o repolho finamente. Em uma frigideira, aqueça o óleo com um pouco de manteiga e refogue o repolho por cerca de 10 minutos, mexendo sempre, até que ele amacie.
  2. Cozimento e base: Adicione um pouco de leite, a sêmola, as ervas, o sal e os temperos. Misture bem, deixe ferver e retire do fogo. Deixe a mistura descansar para que a sêmola hidrate e a massa esfrie levemente.
  3. Montagem da massa: Adicione os dois ovos à mistura de repolho. Acrescente o queijo feta cortado em cubos pequenos. Se desejar, incorpore o alho picado e a salsinha agora.
  4. Preparação para o forno: Unte uma forma com manteiga e despeje a mistura. Polvilhe a farinha de rosca por cima e distribua pequenos pedaços de manteiga sobre a superfície.
  5. Finalização: Leve ao forno preaquecido e asse por aproximadamente 15 minutos.

Sirva a torta ainda quente. Para acompanhar, a sugestão é usar sour cream (creme azedo) ou iogurte natural.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Maquiagem para pálpebras caídas: aplique com olhos abertos e desloque o esfumado acima da dobra natural
Mulher
Maquiagem para pálpebras caídas: aplique com olhos abertos e desloque o esfumado acima da dobra natural
Células antigas ressurgem: arquivos hospitalares revelam segredos genéticos esquecidos
Ciência
Células antigas ressurgem: arquivos hospitalares revelam segredos genéticos esquecidos
Mais populares
Silhueta que alonga sem esforço: trench curto redefine proporções em 2026

O outono de 2026 aposta em jaquetas leves que equilibram mobilidade, texturas marcantes e camadas versáteis para as primeiras quedas de temperatura.

Silhueta que alonga sem esforço: trench curto redefine proporções em 2026
Bolo de oxicoco com creme: a importância do descanso para a textura ideal
Bolo de oxicoco com creme: a importância do descanso para a textura ideal
Lisboa e Cascais em alerta: a mudança que pode devolver controlo às câmaras
Primers matificantes vs. iluminadores: quando usar cada um
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Hongqi Tiangong 07: preço agressivo, manutenção rigorosa exigida
Cálcio e vitamina D não reduzem quedas nem fraturas na maioria dos idosos, conclui grande revisão
Teste das veias no pulso define qual batom vermelho ilumina seu rosto
Teste das veias no pulso define qual batom vermelho ilumina seu rosto
últimos materiais
O fim da fixação rígida: a fluidez substitui o visual arquitetônico no cabelo
Desafios e oportunidades: como a concessão em Machipanda pode impactar o comércio
Torta de repolho com queijo feta: a combinação de sêmola e ervas que traz mais sabor ao prato
Células antigas ressurgem: arquivos hospitalares revelam segredos genéticos esquecidos
Portugal rumo ao desvio: segundo maior desequilíbrio na Zona Euro já em 2027
Lula critica influência estrangeira na América Latina durante abertura da Assembleia Geral da ONU
Dermatologista Ilya Rudnev: temperatura do tom afeta viço da pele
Alemanha avança na Argélia e ocupa espaço deixado pela França em energia e indústria
Desodorante natural não substitui antitranspirante: a lacuna que o marketing ignora
Madagascar encerra veto de 16 anos à mineração de ouro, mas contrabando persiste
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.