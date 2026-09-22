Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Bolo de sêmola com chocolate: o descanso da massa garante textura úmida e porosa

Receitas

Este bolo de sêmola com chocolate é uma opção prática para quem busca uma massa úmida e porosa, onde a textura da sêmola desaparece após o preparo.

Творожная запеканка
Photo: commons.wikimedia.org by ponafotkas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Творожная запеканка

Ingredientes

  • Farinha de trigo: 1 xícara
  • Sêmola: 1 xícara
  • Açúcar: 1 xícara
  • Kefir: 1 xícara
  • Bicarbonato de sódio: 0,5 colher de chá
  • Açúcar baunilha: 10g
  • Manteiga: 100g
  • Ovo: 1 unidade
  • Cacau em pó: 3 colheres de sopa
  • Creme de leite fresco (Smetana): 1,5 xícara
  • Sementes de girassol torradas: 2 colheres de sopa
  • Açúcar de confeiteiro: 2 colheres de sopa

Modo de Preparo

  1. Preparação: Forre o fundo de uma forma removível de 18 cm com papel manteiga. Deixe o kefir atingir a temperatura ambiente antes de começar.
  2. Mistura seca: Em uma tigela funda, misture o açúcar, o açúcar baunilha, o bicarbonato e a sêmola. Peneire a farinha e o cacau sobre esses ingredientes e misture bem.
  3. Massa: Adicione o ovo e a manteiga derretida. Despeje o kefir e mexa até a massa ficar homogênea. Importante: Deixe a massa descansar de 20 a 30 minutos para que a sêmola hidrate, garantindo a estrutura correta do bolo.
  4. Forno: Misture as sementes de girassol na massa. Despeje na forma e asse em forno pré-aquecido (180-190°C) por cerca de 45 minutos. O ponto certo é quando um palito inserido no centro sai seco.
  5. Montagem: Espere o bolo esfriar levemente. Retire a camada superior (a "tampa") e corte a base restante ao meio, dividindo-a em duas camadas.
  6. Recheio e Finalização: Misture o creme de leite com o açúcar de confeiteiro. Recheie as camadas de bolo com esse creme. Triture a parte superior reservada para fazer migalhas, misture com um pouco do creme, molde pequenas bolinhas e decore o topo do bolo.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Hyundai Ioniq 5 2025: bateria maior, recarga mais rápida e plugue Tesla nativo
Carros
Hyundai Ioniq 5 2025: bateria maior, recarga mais rápida e plugue Tesla nativo
Hongqi Tiangong 07: preço agressivo, manutenção rigorosa exigida
Carros
Hongqi Tiangong 07: preço agressivo, manutenção rigorosa exigida
Mais populares
Sobrecoxa de frango recheada com champignons: a técnica de ballotine para manter a suculência

A técnica de ballotine utiliza a própria pele do frango como barreira para reter a umidade e a gordura, resultando em sobrecoxas recheadas com champignons extremamente suculentas e douradas.

Sobrecoxa de frango recheada com champignons: a técnica de ballotine para manter a suculência
BYD Atto 3 completa 35 países sem falha mecânica, mas infraestrutura leva bateria a 1% duas vezes
BYD Atto 3 completa 35 países sem falha mecânica, mas infraestrutura leva bateria a 1% duas vezes
Primers matificantes vs. iluminadores: quando usar cada um
Lecsó sem tomate: pimentão de carne grossa garante conserva encorpada e saborosa
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Duelo entre Grand Sport e Grand Sport X: a divergência técnica escondeu falhas na pilotagem
Tintura caseira tem limite técnico de três tons; clareamento drástico exige descoloração profissional
Infraestrutura de Jericoacoara será adaptada para receber voos internacionais
Infraestrutura de Jericoacoara será adaptada para receber voos internacionais
últimos materiais
Bolo de sêmola com chocolate: o descanso da massa garante textura úmida e porosa
Lisboa e Cascais em alerta: a mudança que pode devolver controlo às câmaras
Novas terapias de Alzheimer abrandam a progressão da doença mas não recuperam a memória
As férias ficaram mais pesadas: o preço dos voos vai subir por anos
Sanna Marin defende abate de aeronaves russas que violem espaço aéreo da NATO
Grãos russos ganharam fôlego: a conta externa mudou de rumo até 2026
O alho quase arruinou tudo: a textura brilhante que salvou o prato italiano
Hongqi Tiangong 07: preço agressivo, manutenção rigorosa exigida
Eleitores rejeitam reformas: CDU fora do parlamento regional pela primeira vez
Moeda sobre gelo no freezer revela se houve queda de energia prolongada durante viagem
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.