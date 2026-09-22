Bolo de sêmola com chocolate: o descanso da massa garante textura úmida e porosa

Este bolo de sêmola com chocolate é uma opção prática para quem busca uma massa úmida e porosa, onde a textura da sêmola desaparece após o preparo.
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Творожная запеканка
Ingredientes
Farinha de trigo: 1 xícara
Sêmola: 1 xícara
Açúcar: 1 xícara
Kefir: 1 xícara
Bicarbonato de sódio: 0,5 colher de chá
Açúcar baunilha: 10g
Manteiga: 100g
Ovo: 1 unidade
Cacau em pó: 3 colheres de sopa
Creme de leite fresco (Smetana): 1,5 xícara
Sementes de girassol torradas: 2 colheres de sopa
Açúcar de confeiteiro: 2 colheres de sopa
Modo de Preparo
Preparação: Forre o fundo de uma forma removível de 18 cm com papel manteiga. Deixe o kefir atingir a temperatura ambiente antes de começar.
Mistura seca: Em uma tigela funda, misture o açúcar, o açúcar baunilha, o bicarbonato e a sêmola. Peneire a farinha e o cacau sobre esses ingredientes e misture bem.
Massa: Adicione o ovo e a manteiga derretida. Despeje o kefir e mexa até a massa ficar homogênea. Importante: Deixe a massa descansar de 20 a 30 minutos para que a sêmola hidrate, garantindo a estrutura correta do bolo.
Forno: Misture as sementes de girassol na massa. Despeje na forma e asse em forno pré-aquecido (180-190°C) por cerca de 45 minutos. O ponto certo é quando um palito inserido no centro sai seco.
Montagem: Espere o bolo esfriar levemente. Retire a camada superior (a "tampa") e corte a base restante ao meio, dividindo-a em duas camadas.
Recheio e Finalização: Misture o creme de leite com o açúcar de confeiteiro. Recheie as camadas de bolo com esse creme. Triture a parte superior reservada para fazer migalhas, misture com um pouco do creme, molde pequenas bolinhas e decore o topo do bolo.