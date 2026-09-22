O alho quase arruinou tudo: a textura brilhante que salvou o prato italiano

Aglio e Olio baseia-se em três pilares: massa, alho e azeite. O resultado final depende da qualidade do azeite, do controle térmico do alho e do ajuste preciso do sal.
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Спагетти
Ingredientes
Espaguete: 500g (porções de 100-125g). Aceitam-se massas longas ou curtas.
Alho: 6 dentes grandes e frescos.
Azeite Extra Virgem: ½ xícara. Atua como o molho principal.
Salsa: ⅓ xícara, picada finamente.
Pimenta calabresa em flocos: ½ colher de chá (opcional).
Sal: 2 colheres de chá para a água da massa e 1 colher de chá para o molho.
Queijo Parmesão: para finalização.
Variações com vegetais
Para adicionar fibras, inclua aspargos, brocolini ou vagem na panela da massa nos minutos finais de cozimento. Para espinafre baby, adicione-o diretamente na frigideira no momento de misturar a massa ao molho; o calor residual é suficiente para murchá-lo.
Processo Técnico
O objetivo central é a extração do aroma do alho para o azeite sem atingir o ponto de carbonização, que introduz amargor ao prato.
Corte do alho: Fatie os dentes em lâminas finas e de espessura uniforme. Isso garante que todos os pedaços atinjam o mesmo ponto de cocção simultaneamente.
Cozimento da massa: Ferva 4 litros de água com 2 colheres de chá de sal. Cozinhe o espaguete por um minuto a menos do que a indicação da embalagem para obter a textura al dente.
Reserva de líquido: Antes de escorrer, reserve 1 xícara da água do cozimento. Esse líquido é essencial para a emulsão.
Base do molho: Quatro minutos antes de a massa ficar pronta, aqueça o azeite em frigideira larga (aprox. 30 cm) em fogo médio. Refogue o alho por 2 a 3 minutos até atingir a cor dourado-claro. Adicione a pimenta e aqueça por mais 20-30 segundos. O alho não deve escurecer.
Emulsificação: Transfira a massa para a frigideira, adicione ½ xícara da água reservada e o sal.
Finalização da textura: Aumente o fogo para médio-alto e misture vigorosamente com duas espátulas por 1 a 1,5 minuto. A água e o azeite devem se fundir em uma emulsão brilhante e homogênea que adere à massa, evitando que o óleo se acumule no fundo do prato.
Montagem: Incorpore a salsa picada, misture rapidamente e sirva imediatamente com parmesão ralado.
Aproveitamento: Fritters de Espaguete
Para utilizar sobras de massa fria, corte o espaguete com tesoura em pedaços de 2 cm. Misture 2 xícaras de massa com um ovo e 75g de queijo ralado. Frite porções de ¼ de xícara em óleo quente até dourar ambos os lados. Sugestão de acompanhamento: molho aioli ou ketchup.