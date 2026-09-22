Bolo de oxicoco com creme: a importância do descanso para a textura ideal

Este bolo combina a acidez intensa do oxicoco (bрусника) com a cremosidade do creme de nata, tudo sobre uma base de massa sablée firme que não amolece com o suco das frutas.
Ingredientes
Para a base:
• Farinha de trigo: 250g
• Manteiga gelada: 120g
• Açúcar: 50g
• Ovo: 1 unidade
• Creme de leite fresco ou nata (20% gordura): 2 colheres de sopa
• Fermento químico: 1 colher de chá
• Sal: 1 pitada
Para o recheio e cobertura:
• Oxicoco (fresco ou congelado): 250g
• Creme de leite fresco ou nata (20% gordura): 300g
• Açúcar: 110g
• Ovos: 2 unidades
• Amido de milho: 1 colher de sopa
• Açúcar baunilhado: 1 colher de chá
Modo de Preparo
1. Preparando a massa
Misture a farinha, o açúcar, o fermento e o sal. Adicione a manteiga gelada e esfarele a mistura com a ponta dos dedos até obter uma farofa fina. Junte o ovo e o creme de leite, misture rapidamente até formar uma bola e leve à geladeira por 30 minutos. O resfriamento impede que a massa se deforme no forno.
2. Preparando o recheio
Bata com um fouet o creme de leite, os ovos, o açúcar, a baunilha e o amido até ficar homogêneo. O amido serve para dar consistência e evitar que o recheio fique líquido. Lave as frutas e seque-as bem com papel toalha para não umedecer a base do bolo.
3. Montagem e Forno
Abra a massa e forre uma forma (22-24 cm), subindo cerca de 3 cm nas laterais. Fure o fundo da massa com um garfo para evitar que ela suba demais. Espalhe as frutas no fundo e despeje a mistura de creme por cima.
Asse em forno preaquecido a 180°C por 40 a 45 minutos. O bolo está pronto quando as bordas estiverem douradas e o centro firme. Se o topo dourar rápido demais, cubra com papel alumínio.
4. Descanso
Retire do forno e deixe esfriar na forma por, no mínimo, uma hora. Não corte o bolo quente; a cobertura precisa de tempo para estabilizar e ganhar a textura correta.
Dicas práticas
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A técnica de ballotine utiliza a própria pele do frango como barreira para reter a umidade e a gordura, resultando em sobrecoxas recheadas com champignons extremamente suculentas e douradas.