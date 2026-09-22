Receita de suflê de maçã e mel: uma alternativa leve e nutritiva aos doces industrializados

Este suflê de maçã com mel é uma alternativa leve aos doces industrializados, com uma textura aerada que lembra o famoso "Ptitcheye Moloko". O ponto principal para conseguir esse resultado é o tempo de batimento do purê com a gelatina, o que garante que a sobremesa mantenha a forma, mas derreta na boca.

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Ingredientes

700 g de maçãs descascadas

200 ml de água (divididos em duas partes de 100 ml)

30 g de gelatina

3 colheres de sopa de mel

Baunilha e canela a gosto

Modo de Preparo

Hidratação da gelatina: Coloque a gelatina em uma tigela e adicione 100 ml de água fria. Misture e deixe descansar conforme as instruções da embalagem. Cozimento das maçãs: Descasque as maçãs, retire as sementes e corte em fatias. Leve ao fogo baixo com os outros 100 ml de água. Cozinhe com a panela tampada por cerca de 20 minutos. As maçãs devem ficar bem macias e a água quase totalmente evaporada. Homogeneização: Com a massa ainda quente, use um mixer ou liquidificador para processar as maçãs até obter um purê bem liso. Incorporação da gelatina: Adicione a gelatina hidratada ao purê quente e misture até dissolver completamente. Se necessário, aqueça em banho-maria ou no micro-ondas, mas não deixe ferver. Sabor e aeração: Espere o purê esfriar. Adicione o mel, a baunilha e a canela. Bata a mistura com a batedeira, aumentando a velocidade gradualmente. Bata por 10 a 15 minutos até que a massa fique clara, volumosa e com textura de espuma. Finalização: Forre uma forma com plástico filme ou papel manteiga (pode untar levemente com óleo para facilitar a remoção). Despeje o suflê, nivele a superfície e leve à geladeira por 2 horas. Depois de firme, corte em quadrados.

Dicas Práticas

Escolha da fruta: Prefira maçãs com sabor agridoce. Isso equilibra a doçura do mel e evita que o doce fique enjoativo.

Prefira maçãs com sabor agridoce. Isso equilibra a doçura do mel e evita que o doce fique enjoativo. Temperatura: Se a massa não estiver crescendo ao bater, verifique se o purê não está quente demais. O ideal é bater em temperatura ambiente.

Se a massa não estiver crescendo ao bater, verifique se o purê não está quente demais. O ideal é bater em temperatura ambiente. Armazenamento: Guarde em pote fechado na geladeira por no máximo 3 a 4 dias.

Perguntas Frequentes

Posso substituir a gelatina por ágar-ágar?

Sim, mas a textura será mais firme e "quebradiça". Lembre-se que o ágar-ágar exige fervura e possui proporções diferentes da gelatina.

Posso usar outras frutas?

Sim, a técnica funciona com peras ou damascos. Fique atento apenas à quantidade de água, pois a quantidade de pectina varia entre as frutas.