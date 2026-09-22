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Receita de suflê de maçã e mel: uma alternativa leve e nutritiva aos doces industrializados

Receitas

Este suflê de maçã com mel é uma alternativa leve aos doces industrializados, com uma textura aerada que lembra o famoso "Ptitcheye Moloko". O ponto principal para conseguir esse resultado é o tempo de batimento do purê com a gelatina, o que garante que a sobremesa mantenha a forma, mas derreta na boca.

яблочное суфле
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
яблочное суфле

Ingredientes

  • 700 g de maçãs descascadas
  • 200 ml de água (divididos em duas partes de 100 ml)
  • 30 g de gelatina
  • 3 colheres de sopa de mel
  • Baunilha e canela a gosto

Modo de Preparo

  1. Hidratação da gelatina: Coloque a gelatina em uma tigela e adicione 100 ml de água fria. Misture e deixe descansar conforme as instruções da embalagem.
  2. Cozimento das maçãs: Descasque as maçãs, retire as sementes e corte em fatias. Leve ao fogo baixo com os outros 100 ml de água. Cozinhe com a panela tampada por cerca de 20 minutos. As maçãs devem ficar bem macias e a água quase totalmente evaporada.
  3. Homogeneização: Com a massa ainda quente, use um mixer ou liquidificador para processar as maçãs até obter um purê bem liso.
  4. Incorporação da gelatina: Adicione a gelatina hidratada ao purê quente e misture até dissolver completamente. Se necessário, aqueça em banho-maria ou no micro-ondas, mas não deixe ferver.
  5. Sabor e aeração: Espere o purê esfriar. Adicione o mel, a baunilha e a canela. Bata a mistura com a batedeira, aumentando a velocidade gradualmente. Bata por 10 a 15 minutos até que a massa fique clara, volumosa e com textura de espuma.
  6. Finalização: Forre uma forma com plástico filme ou papel manteiga (pode untar levemente com óleo para facilitar a remoção). Despeje o suflê, nivele a superfície e leve à geladeira por 2 horas. Depois de firme, corte em quadrados.

Dicas Práticas

  • Escolha da fruta: Prefira maçãs com sabor agridoce. Isso equilibra a doçura do mel e evita que o doce fique enjoativo.
  • Temperatura: Se a massa não estiver crescendo ao bater, verifique se o purê não está quente demais. O ideal é bater em temperatura ambiente.
  • Armazenamento: Guarde em pote fechado na geladeira por no máximo 3 a 4 dias.

Perguntas Frequentes

Posso substituir a gelatina por ágar-ágar?
Sim, mas a textura será mais firme e "quebradiça". Lembre-se que o ágar-ágar exige fervura e possui proporções diferentes da gelatina.

Posso usar outras frutas?
Sim, a técnica funciona com peras ou damascos. Fique atento apenas à quantidade de água, pois a quantidade de pectina varia entre as frutas.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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