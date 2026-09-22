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Abóbora com maçã na culinária rural: a combinação inesperada que equilibra pratos salgados e doces

Receitas

Esta receita vem da tradição rural da Estíria, na Áustria. Diferente do que o nome sugere, este "compote" não é uma bebida, mas um acompanhamento denso, comido de colher. O sabor agridoce permite usá-lo de duas formas: como sobremesa (acompanhando sorvete, iogurte ou biscoitos) ou como guarnição para carnes, aves e panquecas de batata, funcionando como um chutney.

яблочные дольки
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
яблочные дольки

Tempo de preparo: 30 minutos
Tempo de marinada: 5 horas
Rendimento: 6 porções

Ingredientes:

  • 400g de abóbora
  • 400g de maçãs
  • 1 xícara de açúcar
  • 1 xícara de suco de maçã
  • 80ml de vinagre de maçã (3%)
  • 1 limão
  • 2 cravos-da-índia

Passo a passo:</n

  1. Corte: Descasque a abóbora e retire as sementes. Descasque as maçãs e retire as sementes. Corte ambos em cubos pequenos e uniformes (do tamanho de um cubo de açúcar). O tamanho igual garante que todos os pedaços cozinhem e marinem por igual.
  2. Marinada: Coloque os cubos em um recipiente, cubra com o vinagre de maçã e tampe. Deixe descansar de 5 a 7 horas, mexendo a mistura periodicamente para distribuir o vinagre.
  3. Calda: Escorra os cubos em um escorredor para remover o excesso de vinagre. Em uma panela, misture o suco de maçã, o suco de um limão espremido, o açúcar e os cravos. Mexa constantemente até ferver.
  4. Cozimento: Assim que o açúcar dissolver, adicione a abóbora e as maçãs à calda. Cozinhe até que fiquem macios, mas retire do fogo antes que virem purê. O tempo de fervura não deve passar de 10 minutos.

Sirva o prato gelado.

Dicas práticas:

  • Atalho: Se estiver com pressa, a etapa da marinada pode ser ignorada. Alternativamente, você pode pular a drenagem e adicionar o vinagre da marinada diretamente na calda para cozinhar.
  • Conservação: Para guardar por mais tempo, distribua o compote ainda quente em potes esterilizados e feche hermeticamente. A quantidade de açúcar atua como conservante natural.

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