Pizza de frango teriyaki com maionese de wasabi e nori: molho agridoce carameliza no forno

Uma alternativa para quem quer fugir do molho de tomate e prefere um sabor agridoce e picante. O molho espesso mantém o frango suculento e, ao assar, carameliza, criando uma camada brilhante. O queijo derretido equilibra a intensidade dos sabores, enquanto as tiras de alga nori dão o toque final asiático. O ideal é servir a pizza assim que sair do forno, para garantir a crocância da massa e a elasticidade do queijo.
Tempo de preparo: 25 minutos
Rendimento: 4 porções
Ingredientes:
Modo de preparo:
1. O frango: Tempere o frango com sal e pimenta. Aqueça o óleo em fogo médio e doure a carne por 3 minutos de cada lado. Adicione o molho teriyaki e cozinhe por mais 3 minutos, virando os pedaços a cada 30 segundos para que o molho envolva a carne e crie a glaciagem. Retire do fogo, deixe esfriar e corte em fatias finas.
2. A base: Pré-aqueça o forno a 220 °C. Forre a assadeira com papel manteiga e coloque a massa da pizza. Rale a muçarela no ralo grosso e misture a maionese com o wasabi até ficar homogêneo.
3. Montagem: Distribua o frango sobre a massa, aproveitando o resto do molho teriyaki da frigideira. Espalhe o milho e cubra com a muçarela ralada. Finalize fazendo uma rede com a mistura de maionese e wasabi.
4. Forno e finalização: Asse por 7 a 9 minutos. Enquanto isso, corte a folha de nori em tiras bem finas. Retire a pizza do forno, polvilhe as algas por cima e sirva imediatamente.
Dicas práticas:
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A técnica de ballotine utiliza a própria pele do frango como barreira para reter a umidade e a gordura, resultando em sobrecoxas recheadas com champignons extremamente suculentas e douradas.