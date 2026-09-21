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Pizza de frango teriyaki com maionese de wasabi e nori: molho agridoce carameliza no forno

Receitas

Uma alternativa para quem quer fugir do molho de tomate e prefere um sabor agridoce e picante. O molho espesso mantém o frango suculento e, ao assar, carameliza, criando uma camada brilhante. O queijo derretido equilibra a intensidade dos sabores, enquanto as tiras de alga nori dão o toque final asiático. O ideal é servir a pizza assim que sair do forno, para garantir a crocância da massa e a elasticidade do queijo.

Аппетитная свежая пицца с базиликом перед открытой печью
Photo: Pravda.Ru by Майя Калаченко is licensed under Все права защищены
Аппетитная свежая пицца с базиликом перед открытой печью

Tempo de preparo: 25 minutos
Rendimento: 4 porções

Ingredientes:

  • Massa pronta para pizza: 200g
  • Sobrecoxas de frango: 150g
  • Queijo muçarela: 75g
  • Milho doce em conserva: 1 colher de sopa
  • Molho teriyaki: 3 colheres de sopa
  • Wasabi: ½ colher de chá
  • Maionese: 1 colher de sopa
  • Óleo vegetal: 1 colher de chá
  • Folha de nori: 1 unidade
  • Sal e pimenta-do-reino: a gosto

Modo de preparo:

1. O frango: Tempere o frango com sal e pimenta. Aqueça o óleo em fogo médio e doure a carne por 3 minutos de cada lado. Adicione o molho teriyaki e cozinhe por mais 3 minutos, virando os pedaços a cada 30 segundos para que o molho envolva a carne e crie a glaciagem. Retire do fogo, deixe esfriar e corte em fatias finas.

2. A base: Pré-aqueça o forno a 220 °C. Forre a assadeira com papel manteiga e coloque a massa da pizza. Rale a muçarela no ralo grosso e misture a maionese com o wasabi até ficar homogêneo.

3. Montagem: Distribua o frango sobre a massa, aproveitando o resto do molho teriyaki da frigideira. Espalhe o milho e cubra com a muçarela ralada. Finalize fazendo uma rede com a mistura de maionese e wasabi.

4. Forno e finalização: Asse por 7 a 9 minutos. Enquanto isso, corte a folha de nori em tiras bem finas. Retire a pizza do forno, polvilhe as algas por cima e sirva imediatamente.

Dicas práticas:

  • Sódio: Como o molho teriyaki já é salgado, você pode pular a etapa de salgar o frango no início.
  • Variação: Para um sabor amendoado, salpique gergelim tostado na frigideira sobre a pizza pronta.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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