Licor de ameixa seca: a técnica de extração dupla para textura aveludada

Esta bebida é preparada sem açúcar, pois a concentração natural do fruto garante a textura aveludada e o sabor intenso, lembrando um licor. Caso prefira algo mais doce, você pode adicionar até 150g de açúcar à mistura.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Настойка из чернослива

Escolha do ingrediente

A qualidade do resultado depende do fruto: o ameixão seco (ameixa seca) não deve estar excessivamente seco nem amargo. Evite frutos com brilho excessivo, pois isso geralmente indica o uso de glicerina ou óleo no processamento.

Ingredientes (para 16 porções)

Ameixa seca: 250g

Vodka: 700ml

Álcool etílico (96%): 200ml

Água: 250ml

Modo de preparo

1. Preparação: Lave bem as ameixas e escalde-as com água fervente para remover resíduos de conservantes. Seque-as com papel toalha. Retire os caroços e corte a polpa em pedaços grandes; não pique demais para facilitar a filtragem posterior.

2. Primeira extração: Coloque as ameixas em um pote de vidro ou garrafa e cubra com a mistura de vodka e álcool. Feche hermeticamente e guarde em local escuro (como um armário).

3. Maturação: Deixe descansar por no mínimo duas semanas. A cada 2 ou 3 dias, balance a garrafa para distribuir o álcool. Depois, coe o líquido usando uma peneira forrada com várias camadas de gaze e transfira para uma garrafa limpa.

4. Segunda extração: Cubra as ameixas que sobraram da filtragem com os 250ml de água. Deixe descansar de 1 a 2 dias. Adicione esse líquido à infusão principal, misture e deixe descansar por mais uma semana.

5. Finalização: Retire a bebida do sedimento usando um canudo ou sifão e faça a filtragem final com um pano limpo. Distribua em garrafas e mantenha refrigerado antes de servir.

Observações práticas

Uso do álcool: O álcool etílico serve para manter a graduação alcoólica final, já que a água usada na segunda etapa dilui a mistura. Se optar por usar apenas vodka, a bebida ficará mais suave. As ameixas embebidas em álcool podem ser aproveitadas em receitas de bolos e tortas.

O álcool etílico serve para manter a graduação alcoólica final, já que a água usada na segunda etapa dilui a mistura. Se optar por usar apenas vodka, a bebida ficará mais suave. As ameixas embebidas em álcool podem ser aproveitadas em receitas de bolos e tortas. Sobre os caroços: Manter os caroços confere um toque de amêndoas ao sabor. Para evitar que o amargor predomine, limite o tempo de infusão a no máximo duas semanas caso opte por não retirá-los.