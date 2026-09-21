Licor de ameixa seca: a técnica de extração dupla para textura aveludada

Esta bebida é preparada sem açúcar, pois a concentração natural do fruto garante a textura aveludada e o sabor intenso, lembrando um licor. Caso prefira algo mais doce, você pode adicionar até 150g de açúcar à mistura.
A qualidade do resultado depende do fruto: o ameixão seco (ameixa seca) não deve estar excessivamente seco nem amargo. Evite frutos com brilho excessivo, pois isso geralmente indica o uso de glicerina ou óleo no processamento.
1. Preparação: Lave bem as ameixas e escalde-as com água fervente para remover resíduos de conservantes. Seque-as com papel toalha. Retire os caroços e corte a polpa em pedaços grandes; não pique demais para facilitar a filtragem posterior.
2. Primeira extração: Coloque as ameixas em um pote de vidro ou garrafa e cubra com a mistura de vodka e álcool. Feche hermeticamente e guarde em local escuro (como um armário).
3. Maturação: Deixe descansar por no mínimo duas semanas. A cada 2 ou 3 dias, balance a garrafa para distribuir o álcool. Depois, coe o líquido usando uma peneira forrada com várias camadas de gaze e transfira para uma garrafa limpa.
4. Segunda extração: Cubra as ameixas que sobraram da filtragem com os 250ml de água. Deixe descansar de 1 a 2 dias. Adicione esse líquido à infusão principal, misture e deixe descansar por mais uma semana.
5. Finalização: Retire a bebida do sedimento usando um canudo ou sifão e faça a filtragem final com um pano limpo. Distribua em garrafas e mantenha refrigerado antes de servir.
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