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Lecsó sem tomate: pimentão de carne grossa garante conserva encorpada e saborosa

Receitas

Se você tem mais pimentões do que tomates na colheita, pode preparar esta versão de lecsó sem tomate. O resultado é um pimentão marinado com sabor intenso. Para que a conserva não fique com textura "vazia", escolha variedades de carne grossa.

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Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Rendimento: 2 potes de 1 litro.
Atenção: O peso dos ingredientes refere-se ao produto já limpo. Para obter 1,5 kg de pimentão limpo, você precisará de aproximadamente 2 kg de frutos inteiros.

Ingredientes

  • Pimentão amarelo doce: 1,5 kg (peso limpo)
  • Água: 500 ml
  • Açúcar: 120 g
  • Óleo vegetal refinado: 100 ml
  • Sal: 1 colher de sopa
  • Vinagre branco (9%): 75 ml
  • Folhas de louro: 2 unidades
  • Pimenta-do-reino em grãos: 0,5 colher de chá
  • Pimenta-da-jamaica: 10 grãos

Passo a passo

1. Preparo dos vegetais: Lave os pimentões, remova as sementes e as membranas internas. Corte-os em quartos, oitavos ou cubos, conforme sua preferência. Após o corte, pese o pimentão para garantir a proporção correta da receita.

2. Esterilização: Lave bem os potes e as tampas. Esterilize-os no forno para liberar espaço no fogão para o cozimento.

3. A marinada: Em uma panela grande, misture a água, o açúcar, o sal, o óleo e as especiarias. Leve ao fogo até ferver e o açúcar dissolver completamente. Adicione o pimentão picado e aguarde a mistura ferver novamente.

4. Cozimento: Cozinhe em fogo médio-baixo por 10 minutos, mexendo ocasionalmente para aquecer todos os pedaços uniformemente. O pimentão deve amolecer e soltar seu próprio suco, encorpando o líquido.

5. Finalização: Adicione o vinagre, misture e deixe ferver apenas uma vez. Retire a panela do fogo imediatamente.

6. Envasamento: Distribua o pimentão nos potes esterilizados, compactando bem os pedaços para evitar bolhas de ar. Cubra com a marinada até a boca do pote, distribuindo os grãos de pimenta. Retire as folhas de louro antes de fechar.

7. Conservação: Feche os potes com as tampas e vire-os de cabeça para baixo. Cubra com um pano ou manta e deixe esfriar completamente. Pode ser armazenado em temperatura ambiente.

Dica prática: Se for fazer uma quantidade maior, cozinhe em lotes. Nesse caso, o vinagre pode ser adicionado diretamente à marinada. Processe uma porção, envaste e repita com a próxima, deixando para despejar a marinada fervente ao final.

Variação: Para aproximar o sabor do lecsó clássico, adicione algumas colheres de extrato de tomate durante a fervura da marinada.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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