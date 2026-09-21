Lecsó sem tomate: pimentão de carne grossa garante conserva encorpada e saborosa

Se você tem mais pimentões do que tomates na colheita, pode preparar esta versão de lecsó sem tomate. O resultado é um pimentão marinado com sabor intenso. Para que a conserva não fique com textura "vazia", escolha variedades de carne grossa.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аппетитное домашнее лечо

Rendimento: 2 potes de 1 litro.

Atenção: O peso dos ingredientes refere-se ao produto já limpo. Para obter 1,5 kg de pimentão limpo, você precisará de aproximadamente 2 kg de frutos inteiros.

Ingredientes

Pimentão amarelo doce: 1,5 kg (peso limpo)

Água: 500 ml

Açúcar: 120 g

Óleo vegetal refinado: 100 ml

Sal: 1 colher de sopa

Vinagre branco (9%): 75 ml

Folhas de louro: 2 unidades

Pimenta-do-reino em grãos: 0,5 colher de chá

Pimenta-da-jamaica: 10 grãos

Passo a passo

1. Preparo dos vegetais: Lave os pimentões, remova as sementes e as membranas internas. Corte-os em quartos, oitavos ou cubos, conforme sua preferência. Após o corte, pese o pimentão para garantir a proporção correta da receita.

2. Esterilização: Lave bem os potes e as tampas. Esterilize-os no forno para liberar espaço no fogão para o cozimento.

3. A marinada: Em uma panela grande, misture a água, o açúcar, o sal, o óleo e as especiarias. Leve ao fogo até ferver e o açúcar dissolver completamente. Adicione o pimentão picado e aguarde a mistura ferver novamente.

4. Cozimento: Cozinhe em fogo médio-baixo por 10 minutos, mexendo ocasionalmente para aquecer todos os pedaços uniformemente. O pimentão deve amolecer e soltar seu próprio suco, encorpando o líquido.

5. Finalização: Adicione o vinagre, misture e deixe ferver apenas uma vez. Retire a panela do fogo imediatamente.

6. Envasamento: Distribua o pimentão nos potes esterilizados, compactando bem os pedaços para evitar bolhas de ar. Cubra com a marinada até a boca do pote, distribuindo os grãos de pimenta. Retire as folhas de louro antes de fechar.

7. Conservação: Feche os potes com as tampas e vire-os de cabeça para baixo. Cubra com um pano ou manta e deixe esfriar completamente. Pode ser armazenado em temperatura ambiente.

Dica prática: Se for fazer uma quantidade maior, cozinhe em lotes. Nesse caso, o vinagre pode ser adicionado diretamente à marinada. Processe uma porção, envaste e repita com a próxima, deixando para despejar a marinada fervente ao final.

Variação: Para aproximar o sabor do lecsó clássico, adicione algumas colheres de extrato de tomate durante a fervura da marinada.