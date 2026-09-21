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Sobrecoxa de frango recheada com champignons: a técnica de ballotine para manter a suculência

Receitas

A base deste prato é a técnica de ballotine: a carne é separada do osso, preenchida e moldada para recuperar a forma original. O uso da própria pele do frango durante o cozimento funciona como uma barreira física que retém a umidade da carne e evita que o recheio resseque, aproveitando a gordura que derrete durante o processo.

Фаршированные куриные ножки с грибами
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фаршированные куриные ножки с грибами

Ingredientes (4 porções):
• Sobrecoxas de frango: 4 unidades
• Champignons frescos: 400g
• Cebola: 1 unidade
• Cenoura: 1 unidade
• Queijo duro: 120g
• Creme de leite (15% gordura): 2 colheres de sopa
• Ovo: 1 unidade
• Alho: 1 dente
• Óleo vegetal: 1 colher de sopa
• Salsa: 4 ramos
• Sal, pimenta-do-reino e tempero para frango: a gosto

Para a montagem:
• Espinafre: 50g
• Tomilho: 3 ramos

Execução técnica:

1. Preparação da base: Seque as sobrecoxas com papel absorvente. Empurre a pele para baixo, em direção à coxa, separando-a da carne como se fosse uma meia. Corte os ossos na base e remova-os completamente. Processe a carne do filé no moedor ou liquidificador.

2. Processamento dos vegetais: Corte os champignons em pedaços e a cenoura em cubos pequenos. Pique a cebola, o alho e a salsa. Rale o queijo.

3. Tratamento térmico do recheio: Aqueça o óleo em uma frigideira. Refogue a cebola e a cenoura até amaciarem; adicione os cogumelos e mantenha o fogo por mais 8 minutos. Retire do fogo e deixe esfriar.

4. Composição da massa: À mistura de cogumelos resfriada, adicione o queijo, o ovo, o alho e a salsa. Incorpore a carne de frango processada. Tempere com sal, pimenta e especiarias. Misture até obter uma consistência densa, necessária para que o recheio mantenha a estrutura ao ser moldado.

5. Recheio: Preencha a pele das sobrecoxas com a massa. Não compacte excessivamente, pois a pele sofre retração térmica durante o cozimento. Feche as extremidades com palitos ou dobrando as bordas.

6. Forno: Coloque as peças em uma assadeira e pincele a superfície com creme de leite. Asse a 180 °C por 30 minutos. Eleve a temperatura para 200 °C por mais 5 a 10 minutos para dourar a pele.

7. Finalização: Retire do forno e remova os palitos. Sirva as peças quentes sobre uma cama de espinafre fresco, decorando com tomilho.

Ajustes de perfil: A substituição dos champignons por cogumelos silvestres ou shimeji altera o sabor da base. A adição de nozes à massa modifica a textura final do recheio.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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