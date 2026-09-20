Julep de bourbon: o detalhe na hortelã que evita amargor e preserva o frescor

O Julep é uma bebida clássica composta por álcool, açúcar e ervas aromáticas. Na versão tradicional, o bourbon serve como base, enquanto a hortelã define o perfil de frescor. A técnica central depende do uso de gelo triturado em grande volume: o gelo resfria a mistura e, ao derreter gradualmente, dilui o álcool para suavizar o paladar.
Ingredientes (4 porções):
— Bourbon: 250 ml
— Açúcar de confeiteiro: 4 colheres de chá
— Hortelã fresca: 8 ramos
Execução técnica:
Pontos de controle:
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