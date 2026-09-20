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Julep de bourbon: o detalhe na hortelã que evita amargor e preserva o frescor

Receitas

O Julep é uma bebida clássica composta por álcool, açúcar e ervas aromáticas. Na versão tradicional, o bourbon serve como base, enquanto a hortelã define o perfil de frescor. A técnica central depende do uso de gelo triturado em grande volume: o gelo resfria a mistura e, ao derreter gradualmente, dilui o álcool para suavizar o paladar.

Коктейль с бурбоном и мятой
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коктейль с бурбоном и мятой

Ingredientes (4 porções):
— Bourbon: 250 ml
— Açúcar de confeiteiro: 4 colheres de chá
— Hortelã fresca: 8 ramos

Execução técnica:

  1. Manipulação da hortelã: Distribua as folhas nos copos e pressione-as levemente. O limite é não macerar as folhas até transformá-las em pasta; esse cuidado evita a liberação de amargor e preserva a pureza do sabor.
  2. Montagem da base: Adicione o bourbon e o açúcar de confeiteiro. Mexa até a dissolução completa dos cristais de açúcar.
  3. Resfriamento: Preencha os copos com gelo triturado até a borda e sirva imediatamente.

Pontos de controle:

  • Temperatura do recipiente: Copos resfriados previamente retardam a fusão do gelo, mantendo a temperatura da bebida por mais tempo.
  • Matéria-prima: A escolha de variedades de hortelã com aroma intenso é determinante, já que a erva é o componente gustativo principal.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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