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Botishal dagestanês: massa fina frita a seco com recheio cremoso de ricota e suluguni

Receitas

Botishal são discos de massa tradicionais do Daguestão, conhecidos pelo recheio cremoso e elástico. O segredo da textura está na mistura de ricota (ou queijo cottage) com queijo suluguni.

Ботишал
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ботишал

Ingredientes

Para a massa:
• 500g de farinha de trigo
• 250ml de água
• 40ml de óleo vegetal refinado
• 0,5 colher de chá de sal

Para o recheio e finalização:
• 500g de ricota ou queijo cottage (9% de gordura)
• 300g de batatas
• 100g de queijo suluguni
• 100g de manteiga
• 0,5 colher de chá de bicarbonato de sódio
• 0,5 colher de chá de sal
• Pimenta-do-reino moída a gosto

Passo a passo

1. Preparo da massa
Penire a farinha em uma tigela e misture o sal. Adicione a água em temperatura ambiente e o óleo. Sove a massa até que fique lisa e homogênea. Cubra com plástico filme e deixe descansar por 40 minutos. Esse tempo é fundamental para relaxar o glúten e permitir que a massa seja aberta bem fina.

2. Preparo do recheio
Cozinhe as batatas e amasse-as com um espremedor ou garfo até ficar uniforme. Rale o suluguni no ralo grosso. Passe a ricota por uma peneira fina para eliminar grumos, adicione o bicarbonato e misture bem com as mãos. Junte a base de ricota com as batatas e o queijo, temperando com sal e pimenta. Divida a massa do recheio em oito bolas iguais.

3. Montagem
Derreta a manteiga. Forme um rolo com a massa e divida em oito partes. Abra cada parte com um rolo até formar um círculo fino. Coloque uma bola de recheio no centro, feche as bordas e una-as no topo, como se fosse um nó.

4. Fritura
Vire a peça com a costura para baixo sobre uma superfície enfarinhada e abra com o rolo até atingir cerca de 3 mm de espessura. Fure a superfície com um garfo para evitar que a massa estufe durante o cozimento. Frite em uma frigideira bem quente e sem óleo até dourar. Retire e pincele generosamente com a manteiga derretida.

Dica sobre a ricota: Utilize um queijo seco. Se a ricota estiver muito úmida, a massa absorverá esse líquido e ficará dura após a fritura. Caso necessário, escorra o queijo em um pano de gaze sob pressão antes de usar.

Variação: Para um sabor mais aromático, adicione coentro, salsa ou estragão picados ao recheio.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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