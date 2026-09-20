Peras viraram geleia e ainda guardaram pedaços: o resultado surpreende no prato

Este confiture de pera fica com uma textura densa, mas irregular: parte da fruta derrete como geleia e parte permanece em pedaços. O sabor equilibra a doçura da pera com a acidez do limão e o aroma da baunilha.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грушевый конфитюр с ванилью и лимоном

O uso do limão é fundamental aqui. A raspa libera óleos essenciais para o aroma, enquanto o suco regula a doçura e ajuda a ativar a pectina da fruta, garantindo que o doce engrosse naturalmente.

Ingredientes:

1 kg de peras

400 g de açúcar

½ limão

1 pacote de açúcar baunilhado

Passo a passo:

Base: Descasque as peras e corte-as em cubos pequenos. Rale a casca e esprema o suco de meio limão. Misture as peras, o açúcar, o suco e a raspa em uma panela. Deixe descansar por 30 minutos para que o açúcar extraia a água da fruta, criando um xarope natural sem a necessidade de adicionar água. Cozimento: Leve a panela ao fogo baixo por 30 a 35 minutos. É importante manter o fogo baixo para que a pera cozinhe lentamente no próprio suco e o açúcar não queime. Textura e aroma: No final do cozimento, adicione o açúcar baunilhado. Para chegar à consistência de confiture, amasse levemente parte das peras com uma colher diretamente na panela, mantendo o restante em pedaços. Adicionar a baunilha ao final preserva a intensidade do aroma. Armazenamento: Despeje a massa ainda quente em potes esterilizados e feche bem as tampas.

Atenção aos detalhes:

Corte as peras em tamanhos uniformes e pequenos. Pedaços muito grandes não absorvem o xarope nos 30 minutos de descanso e podem ficar endurecidos.

Para garantir a conservação a longo prazo, a esterilização dos potes e o envase com o produto quente são etapas obrigatórias.

O confiture pode ser usado em pães frescos, recheios de bolos ou para acompanhar chás.