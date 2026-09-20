Peras viraram geleia e ainda guardaram pedaços: o resultado surpreende no prato

Este confiture de pera fica com uma textura densa, mas irregular: parte da fruta derrete como geleia e parte permanece em pedaços. O sabor equilibra a doçura da pera com a acidez do limão e o aroma da baunilha.
O uso do limão é fundamental aqui. A raspa libera óleos essenciais para o aroma, enquanto o suco regula a doçura e ajuda a ativar a pectina da fruta, garantindo que o doce engrosse naturalmente.
Ingredientes:
Passo a passo:
Atenção aos detalhes:
Corte as peras em tamanhos uniformes e pequenos. Pedaços muito grandes não absorvem o xarope nos 30 minutos de descanso e podem ficar endurecidos.
Para garantir a conservação a longo prazo, a esterilização dos potes e o envase com o produto quente são etapas obrigatórias.
O confiture pode ser usado em pães frescos, recheios de bolos ou para acompanhar chás.
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