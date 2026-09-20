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Pasta de pepino cozido: a forma ideal de aproveitar vegetais passados

Receitas

Essa receita é a solução ideal para aproveitar aqueles pepinos grandes e passados, que já não servem para conservas. Após o cozimento lento, a polpa amolece e a conserva ganha uma consistência espessa e uniforme, sendo mais leve que a tradicional pasta de abobrinha. Funciona bem como patê para pães ou acompanhamento para carnes, aves e pratos com batata.

Огуречная икра с томатной пастой
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огуречная икра с томатной пастой
  • Tempo de preparo: 1 hora
  • Tempo adicional: 1 hora e 15 minutos
  • Rendimento: 16 porções
  • Calorias: 90.82 kcal por porção

Ingredientes

  • Pepinos: 1 kg
  • Tomates: 500 g
  • Cebola: 300 g
  • Pimentão vermelho: 300 g
  • Cenoura: 300 g
  • Óleo vegetal refinado: 4 colheres de sopa
  • Extrato de tomate: 2 colheres de sopa
  • Vinagre branco (9%): 50 ml
  • Açúcar: 2 colheres de sopa
  • Sal: 1,5 colher de chá
  • Alho: 3 dentes
  • Pimenta-do-reino moída: a gosto

Modo de Preparo

1. Preparo dos pepinos: Lave os pepinos e rale-os no ralo grosso ou corte em cubos. Salpique um pouco de sal e deixe descansar por 20 minutos. Em seguida, escorra tudo em um escorredor. Esse passo é essencial para retirar o excesso de água e garantir que a pasta fique bem espessa.

2. Preparo dos demais vegetais: Pique finamente o alho e a cebola. O pimentão (sem sementes), os tomates e a cenoura podem ser ralados ou passados no moedor de carne. Enquanto isso, esterilize os potes e as tampas.

3. Primeiro cozimento: Aqueça o óleo em uma panela funda ou frigideira grande. Refogue a cebola com a cenoura até que fiquem macias. Adicione os pepinos, os tomates e o pimentão. Assim que ferver, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por 25 minutos.

4. Tempero e redução: Acrescente o extrato de tomate, o sal, o açúcar e a pimenta-do-reino. Cozinhe por mais 20 minutos sem a tampa para que a água evapore. Por fim, adicione o alho picado e o vinagre. Cozinhe por mais 5 a 10 minutos, mexendo sempre, até atingir a consistência de pasta.

5. Conservação: Distribua a pasta ainda quente nos potes esterilizados e feche bem. Vire os potes de cabeça para baixo e envolva-os em um pano até que esfriem completamente.

Atenção: Para que o sabor fique equilibrado e encorpado, deixe a conserva descansar por 2 a 3 semanas antes de consumir.

Dica: Você pode servir a pasta quente ou fria, mas o aroma dos vegetais e temperos fica mais evidente após a refrigeração.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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