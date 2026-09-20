Pasta de pepino cozido: a forma ideal de aproveitar vegetais passados

Essa receita é a solução ideal para aproveitar aqueles pepinos grandes e passados, que já não servem para conservas. Após o cozimento lento, a polpa amolece e a conserva ganha uma consistência espessa e uniforme, sendo mais leve que a tradicional pasta de abobrinha. Funciona bem como patê para pães ou acompanhamento para carnes, aves e pratos com batata.
1. Preparo dos pepinos: Lave os pepinos e rale-os no ralo grosso ou corte em cubos. Salpique um pouco de sal e deixe descansar por 20 minutos. Em seguida, escorra tudo em um escorredor. Esse passo é essencial para retirar o excesso de água e garantir que a pasta fique bem espessa.
2. Preparo dos demais vegetais: Pique finamente o alho e a cebola. O pimentão (sem sementes), os tomates e a cenoura podem ser ralados ou passados no moedor de carne. Enquanto isso, esterilize os potes e as tampas.
3. Primeiro cozimento: Aqueça o óleo em uma panela funda ou frigideira grande. Refogue a cebola com a cenoura até que fiquem macias. Adicione os pepinos, os tomates e o pimentão. Assim que ferver, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por 25 minutos.
4. Tempero e redução: Acrescente o extrato de tomate, o sal, o açúcar e a pimenta-do-reino. Cozinhe por mais 20 minutos sem a tampa para que a água evapore. Por fim, adicione o alho picado e o vinagre. Cozinhe por mais 5 a 10 minutos, mexendo sempre, até atingir a consistência de pasta.
5. Conservação: Distribua a pasta ainda quente nos potes esterilizados e feche bem. Vire os potes de cabeça para baixo e envolva-os em um pano até que esfriem completamente.
Atenção: Para que o sabor fique equilibrado e encorpado, deixe a conserva descansar por 2 a 3 semanas antes de consumir.
Dica: Você pode servir a pasta quente ou fria, mas o aroma dos vegetais e temperos fica mais evidente após a refrigeração.
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