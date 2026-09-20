Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Charlotte de maçã aerada: a técnica de misturar com espátula que evita bolo denso

Receitas

O resultado de uma charlotte aerada depende do equilíbrio entre farinha e açúcar. O excesso de farinha torna a massa pesada, transformando a sobremesa em um bolo denso. Para obter uma textura porosa, é fundamental a aeração correta dos ovos e a técnica de mistura final, dispensando o uso de batedeira na última etapa.

Яблочный пирог
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Яблочный пирог

Proporções e Ingredientes

Para a base, utilize um copo medidor de 200 ml como referência.

  • Farinha: 1 copo (sem excesso/raso)
  • Açúcar: ¾ de copo
  • Ovos: 3 unidades grandes
  • Maçãs: 5 a 7 unidades médias
  • Fermento em pó: 1 colher de chá
  • Canela (opcional): ½ colher de chá
  • Açúcar de confeiteiro: para finalizar
"Para um biscoito fofo, os ovos devem ser batidos até formar uma espuma densa e clara. Essa estrutura é o que sustenta o ar dentro do bolo", explica Olga Efimova.

Processo de Preparo

Utilize maçãs firmes e agridoce para que a fruta mantenha a forma durante o cozimento.

  1. Preparo da fruta: Retire as sementes e corte as maçãs em fatias. Se preferir uma massa mais delicada, remova a casca. Polvilhe as fatias com canela.
  2. Aeração: Bata os ovos com o açúcar. Inicie na velocidade baixa da batedeira e aumente gradualmente. O processo deve durar de 5 a 7 minutos, até que a massa fique clara e volumosa.
  3. Mistura de secos: Peneire a farinha junto com o fermento. Incorpore a mistura aos ovos em porções, utilizando uma espátula com movimentos de baixo para cima. Nesta etapa, não utilize a batedeira para não perder as bolhas de ar.
"Se bater demais a farinha, a massa pode baixar rapidamente. Todos os movimentos devem ser cuidadosos", observa Lyudmila Kravtsova.
  1. Montagem: Disponha as maçãs no fundo da forma e cubra com a massa, ou misture as frutas diretamente ao тесто para uma distribuição uniforme.
  2. Cozimento: Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. É crítico não abrir a porta do forno nos primeiros 25 a 30 minutos para garantir que o bolo cresça.

Fatores de Textura

Para evitar que a massa fique compacta, siga estes parâmetros técnicos:

Ação Efeito na Textura
Bater ovos por 5-7 min Massa alta e fofa
Peneirar a farinha Leveza e ausência de grumos
Misturar com espátula Estrutura aerada

Após retirar do forno, deixe o bolo descansar na forma por alguns minutos antes de desenformar e polvilhar com açúcar de confeiteiro.

"A qualidade da farinha é fundamental, mas a escolha de formas adequadas também garante a estabilidade do resultado final", afirma Ivan Terentyev.

Perguntas Frequentes

Posso substituir o açúcar por mel?
Sim, porém o mel torna a massa mais pesada. O açúcar mascavo é uma alternativa para quem busca um tom caramelizado.

Como saber se está pronto?
Insira um palito de madeira no centro; ele deve sair seco, sem resíduos de massa crua.

É necessário untar a forma?
Sim. Use manteiga no fundo e nas laterais ou utilize papel manteiga.

O que fazer se as maçãs soltarem muito caldo?
Polvilhe 1 colher de chá de amido de milho nas fatias de maçã antes de adicioná-las à massa para absorver o excesso de umidade.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Abóbora cristalizada: como fazer o doce firme e aromático em apenas uma hora
Receitas e Culinária
Abóbora cristalizada: como fazer o doce firme e aromático em apenas uma hora
Li i9: crossover gigante com raio de giro de carro compacto
Carros
Li i9: crossover gigante com raio de giro de carro compacto
Brighteners: a alternativa para recuperar o brilho de unhas desgastadas pelo gel
Mulher
Brighteners: a alternativa para recuperar o brilho de unhas desgastadas pelo gel
Mais populares
Hyundai Ioniq 5 2025: bateria maior, recarga mais rápida e plugue Tesla nativo

Pacote padrão sobe para 63 kWh e longo alcance para 84 kWh; pico de recarga atinge 260 kW e média 140 kW. Recuperação de 241 km cai de 23 para 16 minutos. Porta NACS nativa dispensa adaptador na rede Tesla. Seminovos 2022-2024 perdem 80 km a 120 km/h e ganham 7 min por parada.

Hyundai Ioniq 5 2025: bateria maior, recarga mais rápida e plugue Tesla nativo
Abóbora cristalizada: como fazer o doce firme e aromático em apenas uma hora
Abóbora cristalizada: como fazer o doce firme e aromático em apenas uma hora
O uso de mostarda seca para manter tomates verdes frescos por mais tempo
Jeans no outono de 2026: o foco muda para contrastes de textura e volume
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Li Auto i6: o crossover chinês que quer transformar o luxo europeu em acampamento
Por que gatos amassam pão: reflexo de filhote, marcação territorial e sinais de superestimulação
NY Fashion Week 2027 define estética de desleixo controlado com roxo neutro e contraste terroso-gélido
NY Fashion Week 2027 define estética de desleixo controlado com roxo neutro e contraste terroso-gélido
últimos materiais
Céu em chamas e margens sangrando: setor aéreo global enfrenta uma mudança irreversível de poder
Charlotte de maçã aerada: a técnica de misturar com espátula que evita bolo denso
Bolsas bidimensionais, clutches retangulares e lona o ano todo marcam outono 2026
A atleta vira “objeto de imagem” em pista: Portugal encara o desconforto e o sexismo
Moçambicano morre em operação policial no Malawi
Azaleias e camélias em alerta: o substrato virou armadilha silenciosa
Hyundai Ioniq 5 2025: bateria maior, recarga mais rápida e plugue Tesla nativo
A Índia virou a mesa: obras seguiram sob uma nova régua ambiental
Li Auto i6: o crossover chinês que quer transformar o luxo europeu em acampamento
Brighteners: a alternativa para recuperar o brilho de unhas desgastadas pelo gel
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.