Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Bolo de chocolate com iogurte e banana: textura entre brownie e suflê

Receitas

Este é um doce prático para quem quer fugir da farinha e da manteiga, mas não abre mão de uma sobremesa com presença. O resultado final fica entre um brownie denso e um suflê aerado, com uma textura úmida e rica.

Шоколадный десерт в стеклянной банке
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоколадный десерт в стеклянной банке

Ingredientes

  • Ovos: 4 unidades
  • Iogurte natural (2%): 300g
  • Banana bem madura: 200g
  • Cacau em pó: 30g
  • Açúcar ou adoçante: 2 a 3 colheres de sopa
  • Fermento químico: 0,5 colher de chá
  • Sal: uma pitada
  • Chocolate amargo: 30-40g (para a cobertura)

Modo de Preparo

  1. Mistura: Coloque todos os ingredientes (exceto o chocolate da cobertura) no liquidificador. Bata até que a massa fique completamente lisa e homogênea. Para evitar grumos e garantir a delicadeza da textura, é fundamental que a massa esteja bem batida.
  2. Montagem: Despeje a mistura em uma forma de 18-20 cm de diâmetro, previamente forrada com papel manteiga.
  3. Forno: Asse em temperatura de 180 °C por 28 a 35 minutos.
  4. Ponto de cozimento: O centro do doce não deve secar completamente. Ao retirar do forno, é normal que a parte central ainda balance levemente; ela irá firmar e ganhar a textura aveludada durante o resfriamento.
  5. Finalização: Cubra com o chocolate amargo derretido. Deixe descansar por 10 minutos para que a sobremesa ganhe mais consistência.

Guia de substituições e dicas

Ingrediente Função Substituição/Observação
Banana Doçura e liga Use frutas bem maduras. Se estiverem verdes, será necessário aumentar o açúcar, mas a textura pode perder elasticidade.
Iogurte Umidade Pode ser trocado por creme de ricota ou queijo cottage macio, mas o resultado ficará mais parecido com uma torta do que com um suflê.
Ovos Estrutura Responsáveis por dar a firmeza ao prato.
Cacau Sabor Garante a intensidade do chocolate.

Dúvidas frequentes

Posso fazer com antecedência?
Sim. A sobremesa pode ser guardada na geladeira por até dois dias. O resfriamento ajuda a firmar a massa, facilitando o corte em fatias.

Como saber se está pronto sem abrir o forno toda hora?
Observe as bordas: elas devem estar elevadas e firmes. Se o centro ainda "treme" levemente ao tocar a forma, a textura úmida está correta.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Clematis flammula: a trepadeira de crescimento rápido com aroma de mel
Jardinagem
Clematis flammula: a trepadeira de crescimento rápido com aroma de mel
Teoria mapeia 12 níveis de autorrepresentação e fixa emergência da consciência no estágio 6
Ciência
Teoria mapeia 12 níveis de autorrepresentação e fixa emergência da consciência no estágio 6
Mais populares
Teoria mapeia 12 níveis de autorrepresentação e fixa emergência da consciência no estágio 6

Uma nova teoria propõe que a mente não surge por acaso, mas através de uma sucessão de modelos internos que evoluíram ao longo de milhões de anos.

Teoria mapeia 12 níveis de autorrepresentação e fixa emergência da consciência no estágio 6
Geely apresenta o Preface Plus com propulsão híbrida e preço inicial na China
Geely apresenta o Preface Plus com propulsão híbrida e preço inicial na China
Repolho georgiano: por que a beterraba é essencial para a cor e sabor
Maçã na perfumaria: o segredo para equilibrar fragrâncias de outono
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Plantas que substituem a petúnia com menos manutenção no jardim
Novo Land Cruiser 300 (2027) troca motor a gasolina por híbrido i-Force Max
Maquiagem para pálpebras caídas: aplique com olhos abertos e desloque o esfumado acima da dobra natural
Maquiagem para pálpebras caídas: aplique com olhos abertos e desloque o esfumado acima da dobra natural
últimos materiais
Air Greenland limita bagagem de mão a 8 kg mesmo para classe Premium
Bolo de chocolate com iogurte e banana: textura entre brownie e suflê
Abóbora cristalizada: como fazer o doce firme e aromático em apenas uma hora
Concessão do posto fronteiriço: choque de interesses levanta preocupações
Aeroporto moderno chega a Bissau: infraestrutura que redefine o futuro econômico do país
Surpreendente tecnologia: o combate às rugas com proteção solar
Mudanças radicais: Delta eleva a concorrência no Aeroporto de Los Angeles
Bruxelas pode mexer no tabuleiro: Portugal empurrou uma nova regra fiscal
Castanhas e frutas secas a granel: o cuidado essencial antes de ir para a receita
Bolo de frutas com massa líquida: crosta dourada por fora, suculência selada por dentro
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.