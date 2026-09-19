Bolo de chocolate com iogurte e banana: textura entre brownie e suflê

Este é um doce prático para quem quer fugir da farinha e da manteiga, mas não abre mão de uma sobremesa com presença. O resultado final fica entre um brownie denso e um suflê aerado, com uma textura úmida e rica.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоколадный десерт в стеклянной банке

Ingredientes

Ovos: 4 unidades

Iogurte natural (2%): 300g

Banana bem madura: 200g

Cacau em pó: 30g

Açúcar ou adoçante: 2 a 3 colheres de sopa

Fermento químico: 0,5 colher de chá

Sal: uma pitada

Chocolate amargo: 30-40g (para a cobertura)

Modo de Preparo

Mistura: Coloque todos os ingredientes (exceto o chocolate da cobertura) no liquidificador. Bata até que a massa fique completamente lisa e homogênea. Para evitar grumos e garantir a delicadeza da textura, é fundamental que a massa esteja bem batida. Montagem: Despeje a mistura em uma forma de 18-20 cm de diâmetro, previamente forrada com papel manteiga. Forno: Asse em temperatura de 180 °C por 28 a 35 minutos. Ponto de cozimento: O centro do doce não deve secar completamente. Ao retirar do forno, é normal que a parte central ainda balance levemente; ela irá firmar e ganhar a textura aveludada durante o resfriamento. Finalização: Cubra com o chocolate amargo derretido. Deixe descansar por 10 minutos para que a sobremesa ganhe mais consistência.

Guia de substituições e dicas

Ingrediente Função Substituição/Observação Banana Doçura e liga Use frutas bem maduras. Se estiverem verdes, será necessário aumentar o açúcar, mas a textura pode perder elasticidade. Iogurte Umidade Pode ser trocado por creme de ricota ou queijo cottage macio, mas o resultado ficará mais parecido com uma torta do que com um suflê. Ovos Estrutura Responsáveis por dar a firmeza ao prato. Cacau Sabor Garante a intensidade do chocolate.

Dúvidas frequentes

Posso fazer com antecedência?

Sim. A sobremesa pode ser guardada na geladeira por até dois dias. O resfriamento ajuda a firmar a massa, facilitando o corte em fatias.

Como saber se está pronto sem abrir o forno toda hora?

Observe as bordas: elas devem estar elevadas e firmes. Se o centro ainda "treme" levemente ao tocar a forma, a textura úmida está correta.