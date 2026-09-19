Abóbora cristalizada: como fazer o doce firme e aromático em apenas uma hora

Quando a colheita de abóbora é grande, transformar tudo em sopa ou purê pode se tornar repetitivo. Uma alternativa prática é fazer frutas cristalizadas (цукаты) em apenas uma hora, evitando aquele processo demorado de dias fervendo a polpa. O resultado é um doce firme e aromático.
Para esta receita, prefira variedades de abóbora com polpa mais densa (como a abóbora moscardino). Comece removendo a casca grossa e as fibras do centro.
Corte a polpa em cubos ou bastões de 2 a 2,5 cm. Evite pedaços muito pequenos, pois eles perdem a forma no fogo; pedaços grandes demais não absorvem a calda adequadamente. O segredo para que o doce não vire um purê é manter o tamanho dos cubos uniforme, garantindo que todos cozinhem ao mesmo tempo.
Para eliminar o sabor residual de vegetal da abóbora, utiliza-se uma calda cítrica concentrada. Para cada 1 kg de polpa, você precisará de:
Misture a abóbora com o açúcar e os sucos. Deixe descansar por 10 minutos para que a fruta solte sua própria água.
Leve a mistura ao fogo médio até ferver. Assim que levantar fervura, abaixe o fogo para o mínimo e cozinhe sem tampa por 15 a 20 minutos. Evite mexer muito os cubos para não quebrá-los.
Retire os pedaços com uma escumadeira ou peneira, reservando a calda (que pode ser usada para regar bolos). Disponha os cubos frios sobre papel manteiga e leve ao forno pré-aquecido a 100-110°C por cerca de 30 a 35 minutos.
Para finalizar, passe os cubos em uma mistura de amido de milho e açúcar de confeiteiro.
Posso trocar o açúcar por mel?
Não é recomendado. O mel altera o sabor e perde propriedades ao ser aquecido, além de não caramelizar da mesma forma que o açúcar.
Qual a validade?
Armazenados em pote de vidro bem fechado, em temperatura ambiente, duram até dois meses.
E se ficarem muito grudentos?
Deixe mais 10 minutos no forno ou aumente a quantidade de amido na finalização.
Posso fazer sem forno com convecção?
Sim. Aumente o tempo de secagem em 15 minutos e mantenha a porta do forno levemente aberta para o vapor sair.
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