Abóbora cristalizada: como fazer o doce firme e aromático em apenas uma hora

Quando a colheita de abóbora é grande, transformar tudo em sopa ou purê pode se tornar repetitivo. Uma alternativa prática é fazer frutas cristalizadas (цукаты) em apenas uma hora, evitando aquele processo demorado de dias fervendo a polpa. O resultado é um doce firme e aromático.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Варенье из цитрусовых

Preparação e corte

Para esta receita, prefira variedades de abóbora com polpa mais densa (como a abóbora moscardino). Comece removendo a casca grossa e as fibras do centro.

Corte a polpa em cubos ou bastões de 2 a 2,5 cm. Evite pedaços muito pequenos, pois eles perdem a forma no fogo; pedaços grandes demais não absorvem a calda adequadamente. O segredo para que o doce não vire um purê é manter o tamanho dos cubos uniforme, garantindo que todos cozinhem ao mesmo tempo.

A base cítrica e a aromatização

Para eliminar o sabor residual de vegetal da abóbora, utiliza-se uma calda cítrica concentrada. Para cada 1 kg de polpa, você precisará de:

400g de açúcar;

Suco e raspas de uma laranja grande;

Suco de meio limão;

Uma canela em pau ou alguns cravos-da-índia.

Misture a abóbora com o açúcar e os sucos. Deixe descansar por 10 minutos para que a fruta solte sua própria água.

Cozimento rápido e secagem

Leve a mistura ao fogo médio até ferver. Assim que levantar fervura, abaixe o fogo para o mínimo e cozinhe sem tampa por 15 a 20 minutos. Evite mexer muito os cubos para não quebrá-los.

Retire os pedaços com uma escumadeira ou peneira, reservando a calda (que pode ser usada para regar bolos). Disponha os cubos frios sobre papel manteiga e leve ao forno pré-aquecido a 100-110°C por cerca de 30 a 35 minutos.

Para finalizar, passe os cubos em uma mistura de amido de milho e açúcar de confeiteiro.

Dúvidas comuns

Posso trocar o açúcar por mel?

Não é recomendado. O mel altera o sabor e perde propriedades ao ser aquecido, além de não caramelizar da mesma forma que o açúcar.

Qual a validade?

Armazenados em pote de vidro bem fechado, em temperatura ambiente, duram até dois meses.

E se ficarem muito grudentos?

Deixe mais 10 minutos no forno ou aumente a quantidade de amido na finalização.

Posso fazer sem forno com convecção?

Sim. Aumente o tempo de secagem em 15 minutos e mantenha a porta do forno levemente aberta para o vapor sair.