Castanhas e frutas secas a granel: o cuidado essencial antes de ir para a receita

Comprar castanhas e frutas secas a granel é comum, mas raramente pensamos no caminho que esses produtos percorrem até a prateleira. Poeira, condições de transporte e tratamentos químicos para manter a cor são realidades que exigem atenção antes de levar os ingredientes para a receita.
Uvas passas, damascos, tâmaras e ameixas devem ser lavados com água morna corrente. Itens mais pegajosos demandam mais cuidado, pois retêm sujeira com facilidade. Geralmente, dois ou três ciclos de enxágue são suficientes para remover resíduos de óleos e poeira.
"Não deixe as frutas de molho em água fervente. Isso faz com que percam a forma, fiquem moles demais e percam a intensidade do sabor. O ideal é apenas um contato rápido com a água quente", explica a cozinheira Lyudmila Kravtsova.
A cor laranja vibrante de alguns damascos costuma ser resultado do tratamento com dióxido de enxofre, usado pela indústria para estabilizar a cor e aumentar a validade. Embora a adição siga normas de segurança, a higienização cuidadosa é fundamental.
"Para quem usa ameixas ou damascos de qualidade, lavar bem com água limpa é muito mais eficiente do que métodos caseiros de molho em soluções salinas", afirma Natalya Guseva, especialista em conservas.
Oleaginosas descascadas também precisam de lavagem, especialmente as compradas sem embalagem original. Após o enxágue, é essencial prepará-las corretamente para o armazenamento para evitar a deterioração.
|Produto
|Recomendação de preparo
|Damasco e passas
|Lavar com água morna e secar
|Castanhas e nozes
|Enxaguar e secar no forno
|Ameixas
|Lavar bem e remover o caroço
Nunca guarde produtos úmidos em potes fechados, pois a umidade favorece o surgimento de mofo. O ideal é secar as castanhas espalhadas em uma superfície ou no forno em temperatura mínima. O mesmo vale para as frutas secas que não serão usadas imediatamente.
"Para conservar por mais tempo, o segredo é a ausência de umidade. Lave apenas a porção que for consumir na hora e mantenha o restante do estoque seco", orienta o padeiro Ivan Terentev.
Sim, desde que estejam limpas. No entanto, recomenda-se secá-las com um pano para remover o excesso de água, o que preserva melhor o sabor.
Não é um método de desinfecção universal. A lavagem cuidadosa em água corrente é a medida mais eficaz para a limpeza.
A falta de circulação de ar combinada com a umidade cria o ambiente perfeito para bactérias e mofo, estragando o alimento rapidamente.
Geralmente, produtos hermeticamente embalados na fábrica já vêm prontos para o consumo. Mas a verificação visual é recomendada, especialmente em compras a granel.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Uma nova teoria propõe que a mente não surge por acaso, mas através de uma sucessão de modelos internos que evoluíram ao longo de milhões de anos.