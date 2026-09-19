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Bolo de frutas com massa líquida: crosta dourada por fora, suculência selada por dentro

Receitas

Este bolo combina a estrutura de um biscoito denso com a suculência de uma torta de frutas. A massa líquida envolve as frutas, selando o suco e o aroma no interior, enquanto a base e o topo ficam com uma crosta dourada.

Нежная ягодная пастила
Photo: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нежная ягодная пастила

A mistura de nata (ou creme de leite) e óleo vegetal garante que a massa permaneça úmida e aerada, evitando que o bolo resseque após esfriar. Não é necessário tempo de descanso para a massa: o preparo é imediato.

Ingredientes

  • Ovos: 3 unidades
  • Açúcar: 100 g
  • Nata ou creme de leite: 60 g
  • Óleo vegetal (refinado): 80 g
  • Farinha de trigo: 140 g
  • Amido de milho: 30 g (para a massa e para as frutas)
  • Fermento químico: 10 g
  • Sal: 1 pitada
  • Essência de baunilha: a gosto
  • Frutas ou bagas: 300 g

Modo de Preparo

  1. Secos: Misture a farinha com o fermento para garantir que o bolo cresça de forma uniforme.
  2. Base: Em uma tigela funda, bata os ovos com o açúcar, o sal e a baunilha até obter uma massa clara e espumosa.
  3. Emulsão: Adicione a nata e o óleo vegetal. Bata novamente até a mistura ficar homogênea.
  4. Massa: Incorpore a mistura de farinha à base líquida, mexendo com um batedor (fouet). A consistência deve ser fluida, não densa como a de um bolo tradicional.
  5. Montagem: Forre uma forma (idealmente de 20x20 cm) com papel manteiga. Despeje metade da massa no fundo e distribua as frutas por cima.

    Dica importante: Se as frutas estiverem congeladas ou forem muito suculentas, polvilhe cerca de duas colheres de chá de amido de milho sobre elas. Isso absorve o excesso de líquido e evita que a massa ao redor das frutas fique crua ou empapada.

  6. Finalização: Cubra as frutas com o restante da massa. Para um toque extra de sabor e crocância, polvilhe açúcar mascavo e lâminas de castanhas ou nozes no topo.
  7. Forno: Asse em forno pré-aquecido a 180 °C por aproximadamente 30 minutos. O ponto certo é quando um palito inserido no centro do bolo sai seco.

O bolo fica melhor se servido levemente morno. Para variar, acompanhe com uma bola de sorvete de baunilha ou uma colher de nata batida com açúcar de confeiteiro.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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