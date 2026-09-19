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Результат этого блюда — плотная золотистая картошка с корочкой и сочное мясо. Ключевой технический прием здесь — раздельная обжарка компонентов. Если объединить мясо и картофель в одной сковороде с самого начала, овощи начнут тушиться в мясном соке, что приведет к рыхлости и мягкости текстуры.

Жареная картошка с салом и тушенкой
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жареная картошка с салом и тушенкой

Для получения жареного вкуса каждый ингредиент должен иметь прямой контакт с раскаленным маслом и металлом. Чтобы мясо не начало выделять сок и тушиться, важно не перегружать сковороду, сохраняя высокую температуру жира.

Состав:

  • Свинина (грудинка или часть с умеренным жиром) — 500 г
  • Картофель — 1 кг
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль (в том числе сванская), черный молотый перец
  • Свежая зелень

Технологический процесс:

1. Подготовка картофеля. Нарезка брусками. Обжарка в разогретом масле до золотистого цвета. Ограничение по частоте перемешивания позволяет брускам "запечататься" и не ломаться.

2. Обработка мяса и лука. Нарезка свинины кубиками и обжарка на отдельной сковороде. После подрумянивания мяса добавляется мелко нарезанный лук, который обжаривается до прозрачности и золотистого оттенка.

3. Работа с влагой и специями. Соль и перец добавляются к обоим компонентам ближе к концу жарки. Раннее добавление соли вытягивает влагу, что блокирует формирование хрустящей корочки.

4. Объединение. Обжаренные овощи и мясо соединяются в одной сковороде. Прогрев в течение 2-3 минут позволяет вкусам смешаться без потери итоговой текстуры компонентов.

Готовое блюдо подается с добавлением свежей зелени для баланса жирности мяса и картофеля.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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