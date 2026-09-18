Repolho georgiano: por que a beterraba é essencial para a cor e sabor

Repolho curtido à georgiana foge do padrão das conserva comuns: não leva vinagre e aposta na fermentação natural para atingir aquele sabor picante e a cor vibrante. O resultado é um acompanhamento crocante que transforma a couve em um prato sofisticado para a mesa.
O tom magenta vem da beterraba. Para conseguir a cor, corte o vegetal em fatias finas ou palitos e intercale entre as camadas de repolho. Durante a fermentação, o suco da beterraba tinge a salmoura, que colore cada pedaço do repolho. Quanto mais finos os cortes da beterraba, mais rápido e intenso será o tingimento.
Para chegar ao gosto autêntico da região, três ingredientes são essenciais:
1. O corte: Não fatie o repolho finamente. Corte-o em pedaços grandes (divida a cabeça em 8 a 12 partes), mantendo o talo central para que as folhas não se soltem e mantenham a estrutura.
2. Montagem: Em um recipiente, monte camadas alternando o repolho, a beterraba, o alho inteiro, a pimenta e o aipo.
3. A salmoura: Prepare uma mistura de água, sal, açúcar e folha de louro. Atenção: a água deve estar apenas morna. Água quente demais interrompe o processo de fermentação.
4. Descanso: Cubra o recipiente com um pano (gaze), coloque um peso (prensa) por cima para manter os vegetais submersos e deixe em local quente por 5 a 10 dias. Durante esse tempo, retire a espuma que subir à superfície.
Posso substituir o aipo por outra erva?
Não é recomendado. O aipo é o responsável pelo aroma característico da conserva georgiana.
Como conservar?
Mantenha em local fresco, como a geladeira ou adega. Assim, o prato dura vários meses.
O peso (prensa) é obrigatório?
Sim. Ele garante que os vegetais fiquem totalmente cobertos pela salmoura, evitando que o alimento estrague e assegurando a fermentação uniforme.
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