Repolho georgiano: por que a beterraba é essencial para a cor e sabor

Repolho curtido à georgiana foge do padrão das conserva comuns: não leva vinagre e aposta na fermentação natural para atingir aquele sabor picante e a cor vibrante. O resultado é um acompanhamento crocante que transforma a couve em um prato sofisticado para a mesa.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Маринованная розовая капуста со свеклой

O segredo da cor rosa

O tom magenta vem da beterraba. Para conseguir a cor, corte o vegetal em fatias finas ou palitos e intercale entre as camadas de repolho. Durante a fermentação, o suco da beterraba tinge a salmoura, que colore cada pedaço do repolho. Quanto mais finos os cortes da beterraba, mais rápido e intenso será o tingimento.

Os três pilares do sabor georgiano

Para chegar ao gosto autêntico da região, três ingredientes são essenciais:

Alho: Coloque os dentes inteiros. Assim, ele perfuma a conserva sem dominar o paladar.

Coloque os dentes inteiros. Assim, ele perfuma a conserva sem dominar o paladar. Pimenta malagueta: Use de 2 a 10 unidades, dependendo de quanta picância você prefere.

Use de 2 a 10 unidades, dependendo de quanta picância você prefere. Aipo (Salsão): Adicione as folhas e talos frescos, amassando-os levemente com as mãos para liberar a essência.

Passo a passo: Preparo e fermentação

1. O corte: Não fatie o repolho finamente. Corte-o em pedaços grandes (divida a cabeça em 8 a 12 partes), mantendo o talo central para que as folhas não se soltem e mantenham a estrutura.

2. Montagem: Em um recipiente, monte camadas alternando o repolho, a beterraba, o alho inteiro, a pimenta e o aipo.

3. A salmoura: Prepare uma mistura de água, sal, açúcar e folha de louro. Atenção: a água deve estar apenas morna. Água quente demais interrompe o processo de fermentação.

4. Descanso: Cubra o recipiente com um pano (gaze), coloque um peso (prensa) por cima para manter os vegetais submersos e deixe em local quente por 5 a 10 dias. Durante esse tempo, retire a espuma que subir à superfície.

Dicas para evitar erros

Textura: Evite cortar o repolho em tiras finas; isso o deixa mole. Pedaços grandes garantem a crocância.

Evite cortar o repolho em tiras finas; isso o deixa mole. Pedaços grandes garantem a crocância. Aceleração: Se a fermentação estiver lenta, coloque uma fatia de pão centeio no topo por 24 horas para ativar as bactérias.

Se a fermentação estiver lenta, coloque uma fatia de pão centeio no topo por 24 horas para ativar as bactérias. Finalização: Na hora de servir com carnes ou lobio, tempere com um fio de óleo vegetal.

Perguntas frequentes

Posso substituir o aipo por outra erva?

Não é recomendado. O aipo é o responsável pelo aroma característico da conserva georgiana.

Como conservar?

Mantenha em local fresco, como a geladeira ou adega. Assim, o prato dura vários meses.

O peso (prensa) é obrigatório?

Sim. Ele garante que os vegetais fiquem totalmente cobertos pela salmoura, evitando que o alimento estrague e assegurando a fermentação uniforme.