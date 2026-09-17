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A combinação de milheto e couve refogada que cria uma refeição completa

Receitas

Esta é uma opção de prato único, onde o pшено (milheto) transforma a tradicional couve refogada em uma refeição completa. A semente absorve os sucos da carne e o molho de tomate, resultando em uma textura entre um ensopado denso e um risoto de legumes, equilibrando a doçura da couve com a acidez do tomate e o toque aromático do cravo.

Рагу из свинины с овощами и зеленью
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Рагу из свинины с овощами и зеленью

O ponto crucial é a preparação prévia do grão. Cozinhar o milheto rapidamente antes de adicioná-lo ao conjunto evita que ele absorva toda a umidade da carne ou que fique duro.

Ingredientes

  • Carne de porco: 500g
  • Couve: 1kg
  • Milheto (pшено): 1 copo
  • Cebola: 1 unidade
  • Cenoura: 1 unidade
  • Extrato de tomate: 4 colheres de sopa
  • Água: 250ml
  • Óleo vegetal: 2 colheres de sopa
  • Açúcar: 1 colher de sopa
  • Sal: a gosto
  • Temperos: 3 folhas de louro, 3 grãos de pimenta-da-jamaica, 3 cravos-da-índia, 1 colher de chá de páprica doce

Passo a passo

  1. Preparação do grão: Lave bem o milheto para retirar o amargor. Cozinhe em água salgada por 5 a 7 minutos. Escorra a água; o grão deve estar al dente (semicozido).
  2. Base de refogado: Pique a cebola e a cenoura em cubos e refogue no óleo até amolecerem. Adicione a carne também cortada em cubos e tempere com sal. Refogue em fogo médio por 10 a 12 minutos, mexendo sempre, até que a carne doure bem.
  3. Montagem: Adicione o milheto pré-cozido ao caldeirão com a carne e os vegetais. Por cima, coloque a couve fatiada, formando uma camada compacta.
  4. Molho: Em um recipiente à parte, misture a água morna, o extrato de tomate, o açúcar, o sal e todos os temperos (cravo, pimenta, páprica e louro). O açúcar serve para equilibrar a acidez do tomate.
  5. Cozimento: Despeje o molho sobre os ingredientes no caldeirão e misture bem. Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo até que a couve esteja macia (aproximadamente 20 minutos).

Dica prática: Utilizar um caldeirão ou frigideira profunda de fundo grosso facilita a troca de sabores entre os ingredientes e permite que o milheto absorva melhor o caldo da carne.

Sirva o prato quente, preferencialmente com fatias de pão preto.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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