A combinação de milheto e couve refogada que cria uma refeição completa

Esta é uma opção de prato único, onde o pшено (milheto) transforma a tradicional couve refogada em uma refeição completa. A semente absorve os sucos da carne e o molho de tomate, resultando em uma textura entre um ensopado denso e um risoto de legumes, equilibrando a doçura da couve com a acidez do tomate e o toque aromático do cravo.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Рагу из свинины с овощами и зеленью

O ponto crucial é a preparação prévia do grão. Cozinhar o milheto rapidamente antes de adicioná-lo ao conjunto evita que ele absorva toda a umidade da carne ou que fique duro.

Ingredientes

Carne de porco: 500g

Couve: 1kg

Milheto (pшено): 1 copo

Cebola: 1 unidade

Cenoura: 1 unidade

Extrato de tomate: 4 colheres de sopa

Água: 250ml

Óleo vegetal: 2 colheres de sopa

Açúcar: 1 colher de sopa

Sal: a gosto

Temperos: 3 folhas de louro, 3 grãos de pimenta-da-jamaica, 3 cravos-da-índia, 1 colher de chá de páprica doce

Passo a passo

Preparação do grão: Lave bem o milheto para retirar o amargor. Cozinhe em água salgada por 5 a 7 minutos. Escorra a água; o grão deve estar al dente (semicozido). Base de refogado: Pique a cebola e a cenoura em cubos e refogue no óleo até amolecerem. Adicione a carne também cortada em cubos e tempere com sal. Refogue em fogo médio por 10 a 12 minutos, mexendo sempre, até que a carne doure bem. Montagem: Adicione o milheto pré-cozido ao caldeirão com a carne e os vegetais. Por cima, coloque a couve fatiada, formando uma camada compacta. Molho: Em um recipiente à parte, misture a água morna, o extrato de tomate, o açúcar, o sal e todos os temperos (cravo, pimenta, páprica e louro). O açúcar serve para equilibrar a acidez do tomate. Cozimento: Despeje o molho sobre os ingredientes no caldeirão e misture bem. Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo até que a couve esteja macia (aproximadamente 20 minutos).

Dica prática: Utilizar um caldeirão ou frigideira profunda de fundo grosso facilita a troca de sabores entre os ingredientes e permite que o milheto absorva melhor o caldo da carne.

Sirva o prato quente, preferencialmente com fatias de pão preto.