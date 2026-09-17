Purê de batatas com cebola frita e queijo: o detalhe do leite quente para a textura ideal

Purê de batatas costuma ser visto apenas como um acompanhamento simples, mas a adição de cebola frita e queijo cremoso transforma o prato em um destaque da refeição. O segredo para a textura aveludada e o sabor equilibrado está nos detalhes da preparação, especialmente no ponto do alho e na temperatura dos líquidos.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Картофельное пюре с зелёным луком

Ingredientes

700 g de batatas (preferencialmente variedades com mais amido, que cozinham melhor e absorvem a manteiga e o leite);

1 cebola pequena;

2 a 3 dentes de alho;

40 g de manteiga;

100 a 150 ml de leite;

2 colheres de sopa de queijo cremoso;

Sal, pimenta-do-reino e ervas frescas a gosto.

Passo a passo

A base: Descasque as batatas, corte em pedaços grandes e cozinhe em água salgada até que fiquem bem macias. O refogado: Enquanto as batatas cozinham, pique a cebola e o alho finamente. Derreta metade da manteiga em uma frigideira e refogue a cebola em fogo baixo até dourar. Adicione o alho apenas no final, deixando-o aquecer por apenas um minuto para evitar que amargue. A textura: Escorra completamente a água das batatas cozidas para evitar que o purê fique aguado. Amasse-as com um espremedor ou pisador manual, adicionando a metade restante da manteiga. A cremosidade: Adicione o leite gradualmente. Importante: o leite deve estar quente; se for usado frio, o purê pode perder a cor e ficar com textura colante. A finalização: Misture o queijo cremoso e a cebola refogada (incluindo todo o óleo aromático da frigideira) diretamente na panela. Misture bem até obter uma massa homogênea.

Dicas práticas para um resultado perfeito

Nada de liquidificador: Use apenas o pisador manual. O processador ou liquidificador libera amido excessivo, transformando o purê em uma massa elástica e pegajosa.

Use apenas o pisador manual. O processador ou liquidificador libera amido excessivo, transformando o purê em uma massa elástica e pegajosa. Substituições: Se não tiver queijo cremoso, você pode usar nata ou creme de leite fresco, embora o sabor característico do queijo seja o diferencial desta receita.

Se não tiver queijo cremoso, você pode usar nata ou creme de leite fresco, embora o sabor característico do queijo seja o diferencial desta receita. Ajuste de consistência: Se o purê ficar muito líquido, adicione um pouco de queijo parmesão ralado para absorver a umidade ou aqueça em fogo mínimo, mexendo sempre.

Se o purê ficar muito líquido, adicione um pouco de queijo parmesão ralado para absorver a umidade ou aqueça em fogo mínimo, mexendo sempre. Como manter quente: Tampe a panela e envolva-a em um pano. Evite deixar no fogo baixo por muito tempo, pois a base pode queimar e a textura ficar seca.