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Purê de batatas com cebola frita e queijo: o detalhe do leite quente para a textura ideal

Receitas

Purê de batatas costuma ser visto apenas como um acompanhamento simples, mas a adição de cebola frita e queijo cremoso transforma o prato em um destaque da refeição. O segredo para a textura aveludada e o sabor equilibrado está nos detalhes da preparação, especialmente no ponto do alho e na temperatura dos líquidos.

Картофельное пюре с зелёным луком
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Картофельное пюре с зелёным луком

Ingredientes

  • 700 g de batatas (preferencialmente variedades com mais amido, que cozinham melhor e absorvem a manteiga e o leite);
  • 1 cebola pequena;
  • 2 a 3 dentes de alho;
  • 40 g de manteiga;
  • 100 a 150 ml de leite;
  • 2 colheres de sopa de queijo cremoso;
  • Sal, pimenta-do-reino e ervas frescas a gosto.

Passo a passo

  1. A base: Descasque as batatas, corte em pedaços grandes e cozinhe em água salgada até que fiquem bem macias.
  2. O refogado: Enquanto as batatas cozinham, pique a cebola e o alho finamente. Derreta metade da manteiga em uma frigideira e refogue a cebola em fogo baixo até dourar. Adicione o alho apenas no final, deixando-o aquecer por apenas um minuto para evitar que amargue.
  3. A textura: Escorra completamente a água das batatas cozidas para evitar que o purê fique aguado. Amasse-as com um espremedor ou pisador manual, adicionando a metade restante da manteiga.
  4. A cremosidade: Adicione o leite gradualmente. Importante: o leite deve estar quente; se for usado frio, o purê pode perder a cor e ficar com textura colante.
  5. A finalização: Misture o queijo cremoso e a cebola refogada (incluindo todo o óleo aromático da frigideira) diretamente na panela. Misture bem até obter uma massa homogênea.

Dicas práticas para um resultado perfeito

  • Nada de liquidificador: Use apenas o pisador manual. O processador ou liquidificador libera amido excessivo, transformando o purê em uma massa elástica e pegajosa.
  • Substituições: Se não tiver queijo cremoso, você pode usar nata ou creme de leite fresco, embora o sabor característico do queijo seja o diferencial desta receita.
  • Ajuste de consistência: Se o purê ficar muito líquido, adicione um pouco de queijo parmesão ralado para absorver a umidade ou aqueça em fogo mínimo, mexendo sempre.
  • Como manter quente: Tampe a panela e envolva-a em um pano. Evite deixar no fogo baixo por muito tempo, pois a base pode queimar e a textura ficar seca.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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