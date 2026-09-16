Frango com bacon e queijo feta: o toque do vinho branco que equilibra o sabor

Este prato combina a intensidade do frango dourado e do bacon defumado com a acidez do tomate, equilibrada pelo toque salgado do queijo feta. A base da receita é a caramelização da carne seguida de um cozimento lento em meio ácido para garantir a maciez das fibras.
Tempo de preparo: 70 minutos
Rendimento: 4 porções
1. Selagem do frango: Seque bem as coxas com papel toalha. Se a pele estiver úmida, a carne irá cozinhar no vapor em vez de dourar. Tempere com sal e parte dos temperos. Aqueça 30ml de óleo em uma frigideira até quase soltar fumaça e doure o frango por 5 minutos de cada lado, até atingir uma cor marrom-dourada. Reserve.
2. Base de sabor: Em uma panela larga ou assadeira que vá ao fogo, aqueça o restante do óleo. Corte o bacon em tiras e frite em fogo médio até soltar a gordura. Adicione a cebola picada e refogue até que fique macia e translúcida, sem deixar queimar.
3. Aromáticos e tomate: Adicione o alho fatiado e a pimenta chili. Cozinhe por 3 minutos. Acrescente os tomates cortados em cubos e cozinhe por 15 minutos, até que os tomates se transformem em um purê.
4. Deglaçagem e redução: Despeje o vinho, o suco de limão e o molho de tomate. Mexa bem para soltar os resíduos de carne grudados no fundo da panela. Deixe cozinhar em fogo baixo por 15 minutos, até o molho encorpar levemente.
5. Forno: Coloque as coxas de frango sobre o molho e distribua os cubos de queijo feta por cima. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 20 minutos. O frango está pronto quando o suco sair transparente ao espetar a carne junto ao osso (ou atingir 74°C internamente).
Dica: Para um molho com aspecto brilhante, evite a fervura intensa após adicionar o vinho. O álcool deve evaporar lentamente para manter a acidez e o aroma.
Posso usar peito de frango? O peito tende a ressecar com esse tempo de cozimento. Se optar pelo filé, reduza o tempo de forno para 10-12 minutos.
O molho ficou muito ácido. O que fazer? Isso varia conforme o tipo de tomate. Para corrigir, adicione de 5 a 10g de açúcar durante a etapa de cozimento do molho.
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