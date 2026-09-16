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Como preparar o Kappa Maki com a textura ideal do arroz

Receitas

Kappa Maki é a versão básica dos rolos japoneses, ideal para quem deseja aprimorar a técnica de montagem. Com poucos ingredientes, o resultado final depende estritamente da precisão nas proporções e do preparo correto do arroz e dos vegetais.

Домашние роллы с лососем и огурцом
Photo: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by 8photo is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашние роллы с лососем и огурцом

Tempo de preparo: 1h 20min
Rendimento: 6 porções
Valor calórico: 210,63 kcal por porção

Ingredientes

Componentes principais:

  • Arroz de grão curto polido: 300 g
  • Pepino japonês: 1 unidade
  • Alga nori: 3 folhas
  • Gergelim preto: 0,5 colher de sopa (opcional)

Para o cozimento do arroz:

  • Água: 330 ml
  • Vinagre de arroz: 4 colheres de sopa
  • Açúcar: 1 colher de sopa
  • Sal: 1 colher de chá

Solução para manuseio:

  • Água: 1 copo
  • Vinagre de arroz: 1 colher de sopa

Acompanhamentos:

  • Molho shoyu, pasta wasabi e gengibre em conserva a gosto

Processo de Preparo

1. Preparo e cozimento do arroz
Lave o arroz em água fria sucessivamente até que a água escorra totalmente transparente, eliminando o excesso de amido para evitar que os grãos grudem. Escorra em uma peneira, transfira para a panela e adicione 330 ml de água. Deixe descansar por 10 minutos para hidratação uniforme. Leve ao fogo alto com a tampa fechada até ferver. Imediatamente, reduza para fogo mínimo e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e mantenha a panela tampada por mais 10 minutos para que o arroz termine de cozinhar no próprio vapor.

2. Tempero e estabilização
Prepare o vinagre para sushi misturando o vinagre de arroz, o açúcar e o sal (pode-se aquecer levemente no micro-ondas para dissolver os cristais). Transfira o arroz quente para um recipiente largo e adicione o tempero. Misture com uma espátula utilizando movimentos suaves de corte, de baixo para cima, para cobrir todos os grãos sem esmagá-los. Cubra com um pano úmido para evitar que a superfície resseque.

3. Preparo do recheio
Corte as folhas de nori ao meio, seguindo as linhas de marcação. Prepare o pepino removendo as pontas para que o comprimento coincida com a folha de nori. Corte o vegetal ao meio longitudinalmente e, em seguida, divida cada metade em três tiras longas com seção triangular (em pepinos grossos, mantenha a largura de 8 mm). Com as tiras apoiadas sobre a casca, remova a polpa central com sementes.

4. Montagem e moldagem
Para evitar que o arroz grude nos dedos, utilize a solução de água com vinagre de arroz. Posicione a metade da folha de nori sobre o tapete (sudare) com o lado brilhante voltado para baixo. Distribua aproximadamente 80 g de arroz sobre a superfície, deixando uma margem livre de cerca de 1 cm na borda superior. Polvilhe o gergelim torrado no centro da camada de arroz e posicione a tira de pepino. Utilizando a esteira, enrole o rolo firmemente, segurando o recheio com os dedos. Pressione o tapete para moldar um formato quadrado definido.

5. Corte e serviço
Corte o rolo ao meio e, depois, divida cada metade em três partes iguais. Para garantir a simetria, pode-se utilizar uma régua. Disponha as peças no prato com o corte voltado para cima e sirva com wasabi, gengibre e shoyu.

Observação técnica: Não utilize o método de medição de água "pela falange do dedo". A precisão no peso e volume da água é o único parâmetro que garante a consistência correta do arroz, independentemente do diâmetro da panela.

Variação: Para um sabor mais suave, aplique uma camada fina de maionese (ou maionese vegana) sobre a base de arroz antes de adicionar o pepino.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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